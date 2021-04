Vermisste Isabella (16) aus Celle: Polizei geht „Vielzahl an Spuren“ nach

Anzeige

Celle. Im Fall der verschwundenen 16-Jährigen aus Celle gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach. Wie Polizeisprecherin Birgit Insinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte, verfolge man nun mehrere Spuren, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.

Die Jugendliche war vor etwas über zwei Wochen spurlos aus dem Haus ihrer Eltern verschwunden - ohne Handy, Portemonnaie oder Schlüssel mitzunehmen. Die Polizei tappte zunächst im Dunkeln, wie Insinger dem RND sagte: „Am Anfang haben wir noch nicht so viele Informationen über Isabella gehabt. Wir haben noch in alle möglichen Richtungen ermittelt, - ist sie vielleicht weggelaufen, hat sie sich etwas angetan?“

Mittlerweile habe sich die eingerichtete Sonderkommission ein Bild über die 16-Jährige machen können. „Sie ist nach unseren Erkenntnissen eine Person, die sich nicht freiwillig aus ihrem familiären Umfeld entfernt oder sich etwas angetan hätte.“

Isabella wurde vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens

Laut Insinger habe die Polizei ein Verbrechen zu keinem Zeitpunkt der Ermittlungen ausgeschlossen. Mittlerweile würden die Erkenntnisse eindeutig in diese Richtung zeigen: „Nach dem Ausschlussprinzip fokussieren wir uns nun auf die hohe Wahrscheinlichkeit eines stattgefundenen Gewaltverbrechens.“

Die Auswertung von Kontakten der Jugendlichen in Chatgruppen und sozialen Netzwerken laufe. Durch den Zeugenaufruf seien zudem wichtige, neue Erkenntnisse zusammengetragen worden, so Insinger weiter. „Wir haben eine Vielzahl an Spuren, denen wir jetzt nachgehen.“ Derzeit seien etwa 25 Personen mit der Aufklärung des Falls beauftragt.

Isabella hatte am 22. März gegen Mittag das Haus ihrer Eltern verlassen und war danach nicht zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war die 16-Jährige mit ihrem Bruder alleine zuhause gewesen, während ihre Eltern beide außer Haus arbeiten waren. Die Suche mit einem Polizeispürhund war daraufhin erfolglos verlaufen.