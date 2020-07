16-Jährige halten Zivilpolizisten für Dealer - und wollen Gras bei ihnen kaufen

Drei Tage durchgefeiert: Bundespolizei beendet illegale Techno-Party

Die Bundespolizei hat am Sonntag in Bochum eine illegale Techno-Party beendet. Diese war bereits den dritten Tag im Gang. Die Polizei traf 38 Gäste im Alter von 18 bis 46 Jahren in einem Kellerraum an - darunter trugen einige der Partygäste illegale Waffen mit sich.