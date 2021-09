16-Jähriger ersticht seine Eltern in Moskau

Anzeige

Moskau. Mit mehreren Messerstichen soll ein 16-Jähriger seine Eltern in der russischen Hauptstadt Moskau getötet haben. Der Jugendliche sei am Mittwoch in der Wohnung festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten waren demnach alarmiert worden, weil Nachbarn Hilferufe gehört hatten. Der Vater (48) und die Mutter (55) konnten nicht mehr gerettet werden.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Nach Angaben der Behörden ist der 16-Jährige den zuständigen Stellen als Drogensüchtiger gemeldet.