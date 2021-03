16 Gräber auf saarländischem Friedhof geschändet

Anzeige

Friedrichsthal. Auf einem Friedhof im saarländischen Friedrichsthal sind insgesamt 16 Gräber beschädigt worden. Es wurden Pflanzgefäße zerstört, Blumen samt Wurzeln aus dem Boden gerissen und Grabschmuck beschädigt, wie die Polizeiinspektion Sulzbach am Dienstag mitteilte. An einem Grab sei ein aufgestelltes Grabkreuz in zwei Teile gebrochen worden. „Ein Strafverfahren gegen den oder die unbekannten Täter wegen Störung der Totenruhe wurde eingeleitet“, hieß es.

Die Polizei sei am Montagabend ursprünglich wegen einer beschädigten Grabstätte auf dem Friedhof im Stadtteil Bildstock informiert worden.