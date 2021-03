16 Gräber auf saarländischem Friedhof beschädigt

Anzeige

Friedrichsthal. Auf einem Friedhof im saarländischen Friedrichsthal sind insgesamt 16 Gräber beschädigt worden. Es wurden Pflanzgefäße zerstört, Blumen samt Wurzeln aus dem Boden gerissen und Grabschmuck beschädigt, wie die Polizeiinspektion Sulzbach am Dienstag mitteilte. An einem Grab sei ein aufgestelltes Grabkreuz in zwei Teile gebrochen worden. „Ein Strafverfahren gegen den oder die unbekannten Täter wegen Störung der Totenruhe wurde eingeleitet“, hieß es.

Doch nun stellt sich heraus: Die unbekannten Täter sind wohl tierischer Natur. Die Stadt Friedrichsthal hat dem Vandalismusverdacht am Dienstag widersprochen und Hasen als Schuldige ausgemacht. Nach Kontrolle durch die Friedhofsmitarbeiter könne Entwarnung gegeben werden, teilte die Stadt mit.

Hasen sollen für beschädigte Gräber zuständig sein

„Wie vor Ort festgestellt wurde, sind tatsächlich in mehreren Gräbern Löcher vorhanden, Pflanzen liegen auf dem Grab und Erde ist verscharrt“, teilte die Stadt mit. „Dieser Schaden rührt aber von den tierischen Bewohnern des Friedhofes, den Wildhasen, die unter Gräbern und in Erdlöchern des Friedhofes seit Jahren leben.“

Zudem seien auch keine Holzkreuze oder Schalen mutwillig zerstört worden. „Richtig ist, dass einzelne Pflanzschalen, die noch von Weihnachten übrig sind, auf den Gräbern zwischenzeitlich dürr und durch die Witterung auch zerborsten und umgefallen sind“, erklärte Friedrichstahl.