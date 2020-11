150 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Lagerhalle für Zeltplanen

Anzeige

Hückelhoven. Etwa 150 Feuerwehrleute haben am Mittwoch einen Brand in Hückelhoven im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) bekämpft. Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Verletzt worden sei niemand, auch seien keine giftigen Stoffe ausgetreten. Allerdings habe es eine Geruchsbelästigung gegeben. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Halle eines Produzenten von Zeltplanen ausgebrochen.

Gefahrenwarnung wieder aufgehoben

Zwischenzeitlich gab es eine Gefahrenwarnung für die Anwohner, weil es durch den Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag gekommen war. Die Menschen wurden aufgefordert, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Kurz nach 21 Uhr wurde diese Warnung wieder aufgehoben.