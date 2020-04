15-Jähriger auf offener Straße in Celle erstochen

Anzeige

Anzeige

Celle. Ein 15 Jahre alter Junge ist in Celle (Niedersachsen) erstochen worden. Der Junge war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend mit dem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er von einem 29-Jährigen angegriffen wurde. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und starb im Krankenhaus. Mehrere Zeugen beobachteten die Tat und hielten den mutmaßlichen Täter fest. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und soll am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Zur Tat habe er noch keine Angaben gemacht. Der Angriff sei aus dem Nichts gekommen, die Hintergründe seien unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

RND/dpa