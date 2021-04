15-Jährige seit drei Wochen vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Anzeige

Pritzwalk. Seit mehr als drei Wochen wird eine 15-Jährige aus der Prignitz (Brandenburg) vermisst. Das Mädchen sei in psychiatrischer Behandlung, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sei zuletzt am 17. März in Pritzwalk gesehen worden. Die Spur verliere sich in Berlin, wo die 15-Jährige gemeinsam mit einer Freundin die Nacht verbracht haben soll. Alle bisherigen Suchmaßnahmen waren nach Polizeiangaben erfolglos.

Beamte vermuten Mädchen in Berlin

Die Beamten vermuten, dass das Mädchen noch in Berlin ist.

Möglicherweise befinde sich die 15-Jährige, die 1,79 Meter groß ist und schwarz-rot-gefärbte Haare hat, in einer hilflosen Lage oder verletze sich selbst. Die Polizei bittet um Hinweise.