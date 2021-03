Kalenderblatt 2021: 14. März – was ist heute passiert?

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Sonntag, den 14. März 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Sonntag, 14. März 2021

10. Kalenderwoche, noch 292 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Mathilde

Historie: Was ist am 14. März passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 14. März statt?

2016 – Auf der Suche nach Leben auf dem Mars schicken die Europäische Raumfahrtagentur Esa und ihr russischer Partner Roskosmos gemeinsam die Sonde „Schiaparelli“ zum Roten Planeten.

2013 – Der neue chinesische Partei- und Militärchef Xi Jinping übernimmt auch das Amt des Präsidenten. Auf seiner Jahrestagung in Peking stimmt der Volkskongress für den 59-Jährigen, der Hu Jintao ablöst.

2001 – Die UN-Vollversammlung in New York wählt den Strafrechtler Wolfgang Schomburg als ersten Deutschen zum Richter am Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen in Den Haag.

1996 – Die Vorstände der Handelsunternehmen Asko Deutsche Kaufhaus AG, Deutsche SB-Kauf AG, Kaufhof Holding AG und Metro billigen die Fusion zur neuen Metro AG. Die Aktionäre stimmen Ende Mai zu. Im Juli 1996 ist die Fusion abgeschlossen.

1991 – Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darf der Name des Mannes nicht mehr automatisch Ehename werden, wenn sich die Partner nicht auf einen Namen einigen können. Ein entsprechendes Gesetz tritt am 1. April 1994 in Kraft.

1986 – Die europäische Raumsonde „Giotto“ fliegt in etwa 600 Kilometer Entfernung am Halleyschen Kometen vorbei und schickt etwa 2000 Farbaufnahmen zur Erde.

1937 – Papst Pius XI. erlässt die deutschsprachige Enzyklika „Mit brennender Sorge“, in der er die Verfolgung der Kirche durch die Nationalsozialisten im Deutschen Reich kritisiert.

1794 – Eli Whitney erhält in Georgia das Patent für die von ihm erfundene Egreniermaschine, die Samen aus den Baumwollfasern lösen kann. Die Erfindung trägt zur Profitabilität des Baumwollanbaus bei, aber auch zur Ausweitung der Sklavenarbeit auf den Plantagen.

1741 – Erzherzogin Maria Theresia überlässt einem Theaterunternehmer das bis dahin leer stehende Ballhaus neben der Wiener Hofburg. Ab 1794 trägt dieses Theater den Namen „K.K. Hoftheater nächst der Burg“. Heute ist es als Burgtheater bekannt.

Prominente Geburtstage am 14. März

Wer wurde am 14. März geboren?

1986 – Jamie Bell (35), britischer Schauspieler („Billy Elliot – I Will Dance“)

1948 – James Nachtwey (73), amerikanischer Fotograf, zweimalige Auszeichnung mit dem World Press Photo Award

1941 – Wolfgang Petersen (80), deutscher Regisseur und Produzent („Tatort: Reifezeugnis“, „Das Boot“, „Der Sturm“)

1921 – Lis Hartel, dänische Dressurreiterin, zweimalige Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 1952 und 1956, gestorben 2009

1681 – Georg Philipp Telemann, deutscher Komponist, gestorben 1767

Prominente Todestage am 14. März

Wer ist am 14. März gestorben?

2016 – Carlo Rola, deutscher Regisseur („Peanuts – Die Bank zahlt alles“, TV: „Rosa Roth“), geboren 1958

2003 – Rolf Krickow, deutscher Moderator, langjähriger Radiomoderator und Quizmaster für den Rundfunk der DDR, geboren 1921