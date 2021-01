14-Jähriger fährt selbstbewusst Auto: Anzeige

Anzeige

Hof. Die Polizei im oberfränkischen Hof hat einen 14-Jährigen am Steuer eines Autos erwischt. Der Jugendliche gab an, sich im Auto seines Cousins auf seine Moped-Führerscheinprüfung vorbereiten wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Cousin und Autobesitzer saß nach Polizeiangaben am Donnerstag auf dem Beifahrersitz und gab dem 14-Jährigen Fahrunterricht.

14-Jähriger glaubt, Verfolgungsjagd mit Polizei gewinnen zu können

Aufgefallen war das Auto den Streifenbeamten, weil der Junge nach wenigen Metern Fahrt den Motor abgewürgt hatte. Wie die Polizei mitteilte, sagte der 14-Jährige bei der Kontrolle selbstbewusst zu den Beamten, dass diese ihn bei einer Verfolgungsjagd sicher nicht erwischt hätten.

Auf den Jugendlichen und seinen Cousin kommen nun Strafverfahren zu. Nach Polizeiangaben kann der 14-Jährige in Zukunft auch Schwierigkeiten bekommen, wenn er eine Fahrerlaubnis beantragen will.