14-Jährige in Duisburg getötet: Mutmaßlicher Täter kommt vor Haftrichter

Duisburg. Weil er in Verdacht steht, ein 14 Jahre altes Mädchen getötet zu haben, soll ein 14-Jähriger vor den Haftrichter kommen. Ein Antrag auf Untersuchungshaft werde für den Montagnachmittag vorbereitet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag.

Die 14-Jährige war am Samstag tot in einer Hausruine in Duisburg gefunden worden. Nach der Obduktion der Leiche stand laut den Ermittlern fest, dass die Schülerin durch „stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf" starb. Der 14-Jährige Freund habe sich bei seiner Befragung in Widersprüche verwickelt und sei am Sonntag „unter dringendem Tatverdacht“ festgenommen worden.

Keine Angaben zum Motiv

Das Abbruchhaus befindet sich auf einem zugewachsenen Brachgelände in einer Sackgasse. Es sei umzäunt und aufgrund des Buschwerks von außen kaum einsehbar, so die Ermittler. "Man kann sich dort unbemerkt bewegen", sagte ein Sprecher. Es gebe Spuren, die darauf hindeuten, dass sich dort trotz des Metallzaunes immer mal wieder Menschen aufgehalten hätten.

Zum Motiv machte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das jugendliche Alter von Täter und Opfer keine Angaben.