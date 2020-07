14-Jährige an Halloween vergewaltigt - fünf Angeklagte schweigen

Johnny Depp räumt hohen Alkoholkonsum ein

Am zweiten Prozesstag hat Hollywood-Star Johnny Depp erneut ausgesagt, seine Ex-Frau Amber Heard nicht geschlagen zu haben. Er räumte einen hohen Alkoholkonsum ein, an Drogen könne er sich nicht erinnern, sagte er. Depp klagt gegen "The Sun", weil es in einem Artikel hieß, er habe Heard misshandelt.