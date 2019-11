136 Fälle: Jugendwart von Angelverein soll Kinder missbraucht haben

Anzeige

Der Jugendwart eines Berliner Angelvereins soll Kinder in 136 Fällen missbraucht haben. Das berichtet die "Berliner Morgenpost". Demnach wurde der 50 Jahre alte Mann in Berlin von der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft festgenommen.

Erfolgt war die Festnahme bereits am 1. November, bekannt wurde sie erst jetzt. Der Mann war in seinem Wohnwagen auf dem Gelände des Angelvereins festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft war er seit 20 Jahren in verschiedenen Sportvereinen ehrenamtlich als Jugendwart tätig.

136 Fälle

In den vergangenen drei Jahren soll der Mann mindestens vier Jungen im Alter von acht bis elf Jahren sexuell missbraucht haben. Bereits vor der Festnahme hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirkt, der sich auf bislang 136 bekannt gewordene Fälle stützt.

Bei der Durchsuchung des Wohnwagens, in dem der Mann offenbar seit Jahren gelebt hatte, sicherte die Polizei umfangsreiches Beweismaterial, darunter auch Sexspielzeug. Dieses war nach Schilderungen der Kinder bei den Missbrauchshandlungen zum Einsatz gekommen.

Datenträger gesichert

Auch Datenträger wie etwa DVDs sicherten die Beamten. Sie sollen nun ausgewertet werden. Ob die Taten auch auf Video festgehalten wurden, ist aber noch unklar. Ebenso, ob der Mann mit den Videos möglicherweise Geld verdient hat.

Der Mann wurde kurz nach seiner Festnahme einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

RND/msc