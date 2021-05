13-Jähriger rutscht ab und fällt zehn Meter tief in Talsperre

Anzeige

Werdau. Ein 13-jähriges Kind ist in eine Talsperre gefallen und musste daraufhin mit einem Boot gerettet werden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Junge im Landkreis Zwickau dabei leicht verletzt. Demnach rutschte er am Sonntagnachmittag beim Befahren des Radweges entlang der Koberbach Talsperre in Werdau an einer Engstelle ab und schlitterte den Steilhang etwa zehn Meter in die Tiefe.

Unten angekommen fiel er mit seinem Rad in das flache Wasser der Talsperre. Laut Polizei konnte sich der Junge auf Grund der Örtlichkeit nicht selbst befreien und musste durch die Feuerwehr mit einem Boot gerettet werden.