13-Jährige in Wien missbraucht und getötet – dritter Verdächtiger festgenommen

Wien. Am Wochenende ist die 13-jährige Leonie in Wien von Männern unter Drogen gesetzt, missbraucht und anschließend getötet worden. Zunächst wurden zwei Verdächtige nach der Tat festgenommen. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Verdächtigen aus Afghanistan wurden am Mittwoch aus der Polizeihaft in eine Justizanstalt überstellt.

Am Mittwochabend ist ein dritter Verdächtiger festgenommen worden, wie Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit in Österreich, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mitteilt. Der Mann sei 1998 geboren und wie die anderen beiden Festgenommenen afghanischer Staatsbürger. Er halte sich seit 2015 in Österreich auf und ersuchte Asyl, erklärt Ruf weiter.

Fahndung nach viertem Verdächtigen

Nach einem weiteren vierten Verdächtigen werde international gefahndet. Nähere Angaben zu der Person machte der Generaldirektor nicht. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagt Ruf.

Nach Ermittlungen der Polizei ging das Mädchen freiwillig in die Wohnung des 18-Jährigen mit. Dort sei sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden. Gerichtsmediziner stellten den Tod durch Ersticken und viele Blutergüsse fest. Die Leiche des Mädchens wurde am Samstag auf einem Grünstreifen in einer Wohngegend entdeckt.

Der 18-Jährige war wegen Drogendelikten und Diebstahls vorbestraft. Deshalb wurde ihm sein Status als subsidiär Schutzberechtigter aberkannt. Der 16-Jährige war Asylbewerber. Die Polizei ermittele zu weiteren möglichen Tatverdächtigen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zu Berichten über einen flüchtigen jungen Mann sagte er aus ermittlungstaktischen Gründen nichts.