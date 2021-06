13-Jährige in Wien getötet: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Anzeige

Wien. Nach dem Fund der Leiche eines 13-jährigen Mädchens in Wien hat die Polizei am Montagabend zwei Jugendliche festgenommen. Die beiden Verdächtigen sind laut Behörden 16 und 18 Jahre alt. Die Ermittler waren durch Zeugenaussagen auf ihre Spur gekommen. „Sie werden morgen einvernommen“, sagte eine Polizeisprecherin der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Das tote Kind war am Samstag auf einer Grünfläche in Wien gefunden worden, die Leiche lehnte an einem Baum. Es wurde laut Obduktion erstickt.