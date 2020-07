1200 Kilo schlecht gekühltes Dönerfleisch in Transporter entdeckt

Suchaktion nach zwei vermissten Frauen an Büsumer Küste gestartet

Die Polizei ist an der Büsumer Küste (Kreis Dithmarschen) auf der Suche nach zwei vermissten Frauen. Ein Passant hatte am Montagabend Kleidung am Strand gefunden, die niemandem gehörte. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei in Husum entgegen.