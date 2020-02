1,2 Tonnen schwer: Hier explodiert das größte Feuerwerk der Welt

Anzeige

Für einige Sekunden färbte sich der Himmel in Steamboat Springs in Colorado leuchtend rot. Die Bewohner des beliebten Wintersportortes feierten den jährlichen Winter-Karneval und waren gleichzeitig Zeugen eines neuen Weltrekords. Unglaubliche 1270 Kilogramm brachte der riesige Feuerwerkskörper auf die Waage und ist damit der größte der Welt. Vertreter des Guinness-Buchs bestätigten, dass das Feuerwerk den vorherigen Rekord um 181 Kilogramm übertraf. Dieser wurde 2018 in den Arabischen Emiraten aufgestellt.

„Wir haben hunderte Stunden in dieses Projekt investiert und wir werden uns noch in den kommenden Monaten über diesen Erfolg freuen“, sagte der Projektleiter und Feuerwerksexperte Tim Borden dem Denver Channel. Die Vorführung am Samstag war nicht Bordens erster Versuch, den Weltrekord zu brechen. Im Februar 2019 versuchte er es schon einmal - damals ging das aber schief, weil der Feuerwerkskörper zu früh explodierte.

Video: Feuerwerk übertrifft den Guinness-Buch-Rekord

RND