Das Kalenderblatt am 12. Oktober – was ist heute passiert?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Dienstag, den 12. Oktober 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Dienstag, 12. Oktober 2021

41. Kalenderwoche, noch 80 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Edwin, Herlind, Maximilian

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Historie: Was ist am 12. Oktober passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 12. Oktober statt?

2020 – Das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ kehrt von der bisher aufwendigsten Arktis-Expedition nach Bremerhaven zurück. Während der 389-tägigen Drift an einer Eisscholle erforschten Wissenschaftler aus 20 Ländern das Klima im arktischen Eis.

Anzeige

2016 – Der terrorverdächtige Syrer Dschaber al-Bakr wird erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig aufgefunden. Al-Bakr soll einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant haben.

2006 – Die französische Nationalversammlung nimmt trotz heftiger Proteste der Türkei ein Gesetz an, das die Leugnung eines Völkermordes an den Armeniern im Osmanischen Reich unter Strafe stellt.

Anzeige

2004 – Der CDU-Politiker Friedrich Merz, stellvertretender Fraktionschef der Union und Präsidiumsmitglied, kündigt seinen Rückzug aus allen Spitzenämtern der Partei an.

1981 – Die Satiresendung „Rudis Tagesshow“ mit Rudi Carrell, Beatrice Richter, Diether Krebs und Klaus Havenstein hat Premiere im Deutschen Fernsehen. Vorbild ist die BBC-Sendung „Not The Nine O‘Clock News“, in der seriöse TV-Nachrichten parodiert werden.

1976 – Der 45 Jahre alte SPD-Politiker Holger Börner wird vom hessischen Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Er ist Nachfolger von Albert Osswald (SPD) und behält das Amt bis 1987.

1971 – Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“ wird am New Yorker Broadway uraufgeführt.

1966 – Erstmals seit dem Mauerbau im August 1961 besucht der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, den Ostteil der Stadt.

1931 – Auf dem Gipfel des Corcovado oberhalb von Rio de Janeiro wird die nach einem Entwurf des französischen Bildhauers Paul Landowski geschaffene 30 Meter hohe Christus-Statue eingeweiht.

Anzeige

Prominente Geburtstage am 12. Oktober

Wer wurde am 12. Oktober geboren?

1968 – Sophie von Kessel (53), deutsche Schauspielerin (TV-Filme: „Kunstfehler“, „Ein langer Abschied“, „Song für Mia“)

1956 – Gerti Schanderl (65), deutsche Eiskunstläuferin, mehrfache Deutsche Meisterin

1934 – Richard Meier (87), amerikanischer Architekt (Arp-Museum in Remagen, Getty Center in Los Angeles, Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt/Main)

1901 – Hanns Seidel, deutscher Politiker, Mitbegründer der CSU, bayerischer Ministerpräsident 1957-1960, gest. 1961

Anzeige

1891 – Edith Stein, deutsche Philosophin und Karmelitin, 1942 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet, 1998 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen

Prominente Todestage am 12. Oktober

Wer ist am 12. Oktober gestorben?

2011 – Heinz Bennent, deutscher Schauspieler („Die letzte Metro“, „Das Schlangenei“), geb. 1921

1996 – René Lacoste, französischer Unternehmer und Tennisspieler, Gründer des gleichnamigen Sportartikel-Konzerns mit dem Krokodil als Markenzeichen, geb. 1904