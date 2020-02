12-Jährige mit 1,1 Promille beim Klauen erwischt

Anzeige

Am Montagabend ist in Rostock ein 12 Jahre altes Mädchen in einem Geschäft beim Klauen erwischt worden. Die Verkäuferin rief die Polizei. Da der Verdacht aufkam, dass das Kind Alkohol getrunken haben könnte, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Laut “Ostseezeitung” hatte die 12-Jährige dabei einen Wert von 1,1 Promille. „Ein Rettungswagen war vor Ort und hat sich um das Mädchen gekümmert“, bestätigt Polizeisprecherin Sarah Schüler.

Das Mädchen wurde laut Polizei zurück in seine Wohngruppe gebracht. Für die Schülerin hat der Diebstahl erstmal keine strafrechtlichen Konsequenzen, da Kinder bis zum Alter von 14 Jahren strafunmündig sind.

RND/OZ