11,3 Millionen Euro im Lotto gewonnen, aber nicht abgeholt - jetzt wird die Zeit knapp

Anzeige

Anzeige

Stuttgart. Lotto-Millionär händeringend gesucht: Mehr als drei Jahre nach seinem Millionengewinn hat ein Gewinner aus dem Raum Reutlingen in Baden-Württemberg seinen Gewinn in Höhe von 11,3 Millionen Euro immer noch nicht abgeholt. Seit der Ziehung im April 2017 werde nach dem Tipper gesucht, sagte der Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbH, Georg Wacker, in Stuttgart. Einen nicht abgeholten Gewinn dieser Höhe habe es im Südwesten bisher nicht gegeben.

Der Gewinner habe bis zum Silvestertag 2020 Zeit, das Geld abzurufen. Dazu müsse er die gültige Spielquittung vorlegen. „Meldet sich der Gewinner bis Jahresende nicht, fließen die 11,3 Millionen Euro vollständig in einen Topf für Sonderauslosungen - kommen also bundesweit Lotto-Spielern in Form von zusätzlichen Gewinnen wie Geldprämien oder Autos zugute.“ Der gesuchte Tipper nahm an den Lotto-Ziehungen vom Mittwoch, 29. März, und Samstag, 1. April 2017, teil. Bei der Ziehung Anfang April gewann er dann die Millionensumme. Den Spielschein hatte er anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Stadtgebiet Reutlingens abgegeben. Der Gewinn sei komplett steuerfrei.

Höchster Einzelgewinn aller Zeiten waren 42,5 Millionen Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Lottogewinne verjähren jeweils drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem gespielt wurde. Wacker sagte weiter: „Nicht abgeholte Großgewinne haben im Südwesten Seltenheitswert.“ Das komme nur alle paar Jahre vor.

Ein bislang unbekannter Tipper aus dem Raum Freiburg gewann beim Eurojackpot am Freitagabend den 21. Millionengewinn im laufenden Jahr. Er kann sich über etwas mehr als zwei Millionen Euro freuen. Wer hinter dem Neu-Millionär steckt, war zunächst nicht bekannt.

Den bundesweit höchsten Einzelgewinn aller Zeiten hatte es am 10. Oktober im Zollernalbkreis mit 42,5 Millionen Euro gegeben. In diesem Jahr wird es eine neue Bestmarke bei den Millionengewinnern im Land geben. Denn: Am letzten Tag des Jahres kommen sieben weitere Gewinner bei der Lotterie Silvester-Millionen hinzu. Die bisherige Bestmarke stammt laut Mitteilung aus dem Jahr 2011 - damals wurden insgesamt 25 Millionengewinner gezählt.