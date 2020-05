113-jährige Spanierin übersteht Infektion mit Coronavirus

Anzeige

Barcelona. Eine 113-jährige Spanierin hat eine Infektion mit dem Coronavirus Sars CoV-2 überstanden. Maria Branyas sagte der spanischen Nachrichtenagentur Efe, sie fühle sich gut. Ihr letzter Test sei negativ gewesen. Nach der Infektion im April habe sie keine schweren Symptome von Covid-19 bekommen. Örtlichen Medien zufolge starben in ihrer Seniorenresidenz seit März mindestens 17 Bewohner mit dem Coronavirus.

"Was meine Gesundheit angeht, fühle ich mich gut, mit den kleinen Problemen, die jeder hat, wenn wir älter werden", sagte Branyas.

Mehr als 27 000 Corona-Tote in Spanien

Sie wurde am 4. März 1907 in San Francisco geboren. Ihre Familie ging dann nach Mexiko und von dort nach New Orleans. Während des Ersten Weltkriegs kam sie nach Katalonien, wo sie nun in dem Ort Olot wohnt. Über die Corona-Pandemie, bei der in Spanien bisher mehr als 27 000 Menschen starben, sagte sie: "Es ist eine Tragödie."