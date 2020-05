108-Jährige besiegt Corona: "Ich war dazu bestimmt, zu überleben“

Anzeige

Sie nennt sich selbst „Überlebende“. Sylvia Goldsholl ist 108 Jahre alt. Überlebt hat sie Covid-19, die Lungenkrankheit, bei der der Sauerstofftransport ins Blut eingeschränkt wird. Oft entsteht heutzutage der Eindruck, der Virusbefall sei für über 90-jährige Menschen quasi das Todesurteil. Goldsholl ist eine Hoffnungsträgerin für alle von Angst Beladenen.

Goldsholl wahrscheinlich älteste Überlebende in New Jersey

Und die Frau, die schon auf der Welt war, als die Spanische Grippe rund um den Globus wütete und rund 50 Millionen Menschen tötete, ist vollkommen wiederhergestellt. Der US-Sender CNN berief sich auf den Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, der Goldsholls Genesung am Donnerstag bei einer Pressekonferenz verkündete. Damit dürfte sie die älteste Person im Garden State sein, die die Infektion überlebt hat.

Sylvia Goldscholl is 108 years old. Last month, she tested positive for #COVID19 and has beaten it.



A tremendous life, a tremendous spirit, and a tremendous show of strength. So, to you, Sylvia, we send you all our best for many more years to come. pic.twitter.com/Wds6NCc1qj — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 14, 2020

„Ein überwältigendes Leben, eine überwältigende Haltung und ein überwältigendes Zeugnis der Stärke“ teilte der Gouverneur via Twitter mit. Goldsholl selbst hielt ihr Statement zu ihrem Covid-19-Leiden knapp. Der Nachrichtensendung News 12 New Jersey sagte sie in einem lila Kleid mit pinker Federboa: „Es ist sehr gefährlich. Ich habe es überlebt, weil ich dazu bestimmt war, zu überleben.“ Und das war’s. Schon immer aber habe die am 29. Dezember 1911 Geborene gewusst, wie man durchkommt: „Ich bin das älteste von vier Kindern und ich war in dem Haufen am gewitztesten.“

Goldsholl war im März positiv auf das Coronavirus getestet worden und daraufhin in den Covid-19-Isolationflügel in der Allendale Community für Senioren verlegt worden, in der sie seit 2007 lebte. Die Belegschaft feierte ihre gesundete Patientin bei Facebook.

Schon zuvor hatte es Berichte über Covid-19-Überlebende in der Türkei und den Niederlanden gegeben, die älter als hundert Jahre waren. Älteste Überlebende der Infektion ist eine 113 Jahre alte Spanierin.