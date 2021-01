101-Jährige überlebte Spanische Grippe und erhält jetzt Corona-Impfung

HANDOUT - 14.01.2021, Großbritannien, Kirkintilloch: Emily Lawson aus Kirkintilloch erhält eine Impfung gegen das Coronavirus. Als Baby wurde sie an der Seite ihrer schwer an der Spanischen Grippe erkrankten Mutter gefunden, die sich nicht mehr um sie kümmern konnte. Nun hat eine 101-Jährige aus Schottland eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten, wie der Gesundheitsdienst NHS Greater Glasgow and Clyde am Donnerstag mitteilte. (Bestmögliche Qualität) - (zu dpa: «101-jährige Überlebende der Spanischen Grippe erhält Corona-Impfung») Foto: -/Health and Social Care Partnership (HSCP) /dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: -/Health and Social Care Partner