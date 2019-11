10.000 Kalorien: Wer diesen Riesen-Burger schafft, bekommt 300 Euro

Anzeige

Bangkok. Diese Wette hat es in sich: Ein Restaurant in Bangkok (Thailand) lockt Besucher mit einem riesigen Burger. Wer ihn in neun Minuten verputzen kann, bekommt rund 10.000 Baht - das sind umgerechnet etwa 297 Euro.

Konkret geht es um einen sechs Kilo schweren Superburger, der geschätzt etwa 10.000 Kalorien haben dürfte. Er besteht aus mehreren Schichten Fleisch und Speck, Zwiebelringen und Mayonnaise, wie "Euronews" berichtet. Nichts für schwache Nerven (und Mägen)!

"Bitte nicht ersticken"

Das Restaurant "Chris Steaks and Burgers of Bangkok" hat sich auf Fleischgerichte mit großen Portionen spezialisiert. Der Riesen-Burger ist die neueste Kreation des Lokals. Restaurantbesitzer Komdech Kongsuwan behauptet, dass es sich um den größten Burger Thailands handelt und warnt seine Kunden davor, nicht daran zu ersticken.

"Ich möchte nicht, dass alle Kunden die Herausforderung annehmen. Ich möchte, dass sie den Burger genießen", sagte er dem Portal.

Ganz günstig ist das fettige Gericht übrigens nicht: Für die Rindfleischversion müssen Gäste umgerechnet etwa 74 Euro zahlen, für die Variante mit Schweinefleisch sogar 103 Euro.

