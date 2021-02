Kalenderblatt 2021: 1. Februar – was ist heute passiert?

Anzeige

Anzeige

Das aktuelle Kalenderblatt am Montag, den 1. Februar: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Montag, 1. Februar 2021

5. Kalenderwoche, noch 333 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Brigitte, Severus, Sigibert

Historie: Was ist am 1. Februar passiert?

Anzeige

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 1. Februar statt?

2020 - Die Bundeswehr fliegt 101 Deutsche und 25 andere Staatsbürger aus dem vom Coronavirus betroffenen chinesischen Wuhan nach Frankfurt am Main aus.

Anzeige

2019 - Die US-Regierung steigt aus dem Abrüstungsabkommen INF von 1987 aus. Am Tag danach kündigt auch Russland den Vertrag über den Verzicht auf nukleare Mittelstreckenwaffen. Beide werfen sich vor, die Abmachung zu verletzen.

2016 - Die internationale Kontonummer IBAN löst endgültig Kontonummer und Bankleitzahl ab. Die „International Bank Account Number“ soll dazu beitragen, Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen grenzüberschreitend zu beschleunigen.

2011 - Dänemark stellt die Weichen für den Bau eines 18 km langen Ostsee-Tunnels zwischen Puttgarden auf der schleswig-holsteinischen Insel Fehmarn und dem dänischen Rødby auf Lolland.

2006 - Schon vom Jahr 2029 an sollen Beschäftigte eine volle Rente erst mit 67 Jahren erhalten. Das kündigt Bundessozialminister Franz Müntefering (SPD) überraschend nach einer Kabinettssitzung an.

2003 - Die am 16. Januar gestartete US-Raumfähre „Columbia“ zerbricht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre über dem Bundesstaat Texas. Alle sieben Astronauten sterben.

1991 - Mit der Ankündigung des Staatspräsidenten Frederik Willem de Klerk, innerhalb von fünf Monaten die wichtigsten Rassentrennungsgesetze aufheben zu wollen, wird in Südafrika das Ende der Apartheid eingeläutet.

Anzeige

1946 - Der Norweger Trygve Lie wird zum ersten Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt.

1896 - In Turin findet die Uraufführung der Oper „La Bohème“ des italienischen Komponisten Giacomo Puccini statt.

Prominente Geburtstage am 1. Februar

Wer wurde am 1. Februar geboren?

1976 - Katrín Jakobsdóttir (45), isländische Politikerin, Premierministerin seit 2017

1961 - Armin Veh (60), deutscher Fußballtrainer (Hamburger SV, Eintracht Frankfurt)

Anzeige

1941 - Karl Dall, deutscher Komiker, Moderator (Fernseh-Shows: „Dall-As“) und Entertainer, Mitbegründer der humoristischen Musik-Gruppe Insterburg & Co, gest. 2020

1931 - Boris Jelzin, russischer Politiker, Staatspräsident Russlands 1991-1999, gest. 2007

1901 - Clark Gable, amerikanischer Filmschauspieler („Vom Winde verweht“), gest. 1960

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter “Der Tag” Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Prominente Todestage am 1. Februar

Wer ist am 1. Februar gestorben?

1976 - Werner Heisenberg, deutscher Physiker, Nobelpreis für Physik 1932, geb. 1901

1966 - Buster Keaton, amerikanischer Schauspieler (Stummfilmkomödien: „Der General“, „Steamboat Bill, jr.“, „Der Cowboy“), geb. 1895