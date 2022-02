Warum in einer Werktstatt in Rio de Janeiro alte „VW Bullis“ restauriert werden

Anzeige

Anzeige

Mechaniker Edmar da Costa (35) stellt kurz vor der Ausfahrt die Windschutzscheibe des T1 nach vorne aus, dann rollt das historische Schmuckstück ganz langsam aus der Werkstatt. Ein paar Augenblicke später bläst der Wind auf der ungeteilten Sitzbank direkt ins Gesicht von Edmar und seinem beeindruckten Beifahrer aus Deutschland, der Mühe hat all die vielen Eindrücke für diese Reportage gleichzeitig zu verarbeiten.

Schon nach wenigen Sekunden auf den Straßen in Rio de Janeiro wird nämlich deutlich, welche Emotionen dieses Auto auslöst. Links und rechts grüßen und winken plötzlich begeisterte Fans auf der Autobahn, die sich gar nicht genug satt sehen können an einem der vielleicht emotionalsten Fahrzeuge der Automobil-Geschichte. Wenn Edmar mit der einfachen, aber effizienten Mechanik den Traum so vieler Autoliebhaber und -liebhaberinnen über den Asphalt steuert, tauchen überall Handys auf und halten diese Momente in Video und Foto fest.

ZUM THEMA An Ideen fehlt es nicht: So will die Deutsche Bahn den Nahverkehr neu gestalten

Hinter der Eisentür stehen wahre Schätze

Eine Viertelstunde Ausfahrt mit einem VW Bulli der ersten Generation reicht aus, um zu erahnen, wie dieses Auto auf die Menschen wirkt. Es ist nicht nur ein Stück Automobil-Tradition, es ist ein Lebensgefühl und ein Stück weit auch deutsche Geschichte. Alexandre Ferreira Fares (46) und Paulo Victor Mesquita (36) sind die Inhaber einer Werkstatt mit dem Namen „Brazil Kombi“ weit draußen in einem Industriegebiet in Rio de Janeiro. Hinter der mächtigen Eisentür hüten sie wahre Schätze. Ein gutes Dutzend VW Bulli, der älteste aus den 1950er Jahren, steht hier für den Export unter anderem nach Deutschland oder Frankreich bereit.

„Am Anfang haben wir gezielt gesucht, aber jetzt sind wir bekannt. Jetzt kommen die Leute auch von sich aus zu uns“, sagt Alexandre und erklärt damit wie die beiden Unternehmer an die Fahrzeuge kommen. Das zu verstehen, ist nicht schwer. Denn Rio de Janeiro ist voll von alten Bullis. Sie stehen in der Stadt am Zuckerhut an praktisch jeder Ecke. Mal zu Umzugswagen umgebaut, mal als „Packesel“ für Strandsitze, die morgens an die weltberühmten Strände Copacabana oder Ipanema gebracht werden. Und als Werbeträger, die als Blickfang für so manche Clubs und Restaurants werben.

Mechaniker Edmar da Costa (35) am Steuer eines historischen VWs. © Quelle: Tobias Käufer

Anzeige

Volkswagen hat in Brasilien einen exzellenten Ruf

Anders als in Deutschland, wo längst neuste Generationen von Fahrzeugen, das Straßenbild beherrschen, ist in Brasilien schon aus finanziellen Gründen ein regelmäßiger Austausch des gesellschaftlichen Fuhrparks nicht möglich. Und genau das ist der Vorteil der Bulli-Experten Alexandre und Paulo: „Unser Geschäftsmodell ist einfach erklärt. Wir kaufen alte Original-Bullis auf, restaurieren die Fahrzeuge nach Wunsch der Kunden und verkaufen sie dann in alle Welt.“ Inzwischen haben es Fahrzeuge aus der Werkstatt in Rio de Janeiro in alle Erdteile geschafft. „Aber die meisten Kunden haben wir in Deutschland und Frankreich“, sagt Paulo.

Anzeige

Volkswagen hat in Brasilien als Fahrzeughersteller einen exzellenten Ruf. Die Brasilianer mögen deutsche Autos: „Seit 67 Jahren im Leben, in den Herzen und in den Garagen der Brasilianer zu Hause ist Volkswagen mit 24 Millionen hergestellten Fahrzeugen nicht nur Brasiliens größter Autobauer, sondern mit vier Millionen ins Ausland gelieferten Automobilen auch der größte Exporteur in der Geschichte des Landes“, heißt es auf der Interseite von Volkswagen do Brasil. Die dunkle Seite dieser Geschichte, die Kooperation mit der brasilianischen Militärdiktatur, ist dagegen nur wenigen Brasilianern bekannt. Auch der T1 wurde in Brasilien in seit den 1950er Jahren produziert. Zwar unterscheidet sich die Modellentwicklung in Brasilien leicht von der in Deutschland ist aber in den Grundzügen nahezu identisch. Hier heißt das VW Modell „Samba“. Hinzu kommt ein Klimavorteil: Weil im brasilianischen Winter kein Salz gestreut werden musste, haben die in Brasilien produzierten Fahrzeuge auch weniger Salzschäden als beispielsweise ihre deutschen „Brüder“.

ZUM THEMA Führerschein-Umtauschfrist wegen Corona um halbes Jahr verlängert

„Wir machen alles selbst. Wir reparieren, restaurieren, lackieren.“

Während in Europa die Autoindustrie unter den Folgen der Pandemie zu leiden hat, kennen die beiden Unternehmer das Wort „Krise“ nicht. „Wir haben keine Krise, das einzige Problem ist derzeit, dass wir Probleme haben, genügend Schiffe zu finden, um die Fahrzeuge auch rechtzeitig zum Kunden zu bringen.“ Die Zahl der Mitarbeiter wuchs innerhalb der letzten Jahre von 12 auf 30, auch in der Hafenstadt Santos im Großraum Sao Paulo haben die beiden Brasilianer nun ein zweites Standbein. Besonders stolz sind sie in Rio de Janeiro aber auf ihre eigene Fachkompetenz: „Wir machen alles selbst. Wir reparieren, restaurieren, lackieren.“

Tatsächlich ist die Verwandlung eines alten, bisweilen heruntergekommenen Fahrzeugs in ein grundsaniertes optisch neues buntes Modell eine spektakulärere Verwandlung. Das alles wollen die Kunden und Kundinnen genauso haben, sagt das erfolgreiche Unternehmerduo: „Nein, Anfragen nach E-Antrieb gibt es nicht. Die Kunden wolle es so original, so einfach und so alt wie möglich.“ Und so stehen in der Fabrikhalle Bullis und Sambas in Türkis, in Rosa, in Rot. Mit einem Innenleben, das genauso aus einem Film aus den 1960er oder 1970er Jahren stammen könnte. Mit bunten Vorhängen vor den kleinen Fenstern, mit sperrigen, aber wunderschönen Außenspiegeln, mit den riesigen beiden ineinander verwobenen Buchstaben: VW.

Der „Bulli“ steht für die Zeit des deutschen Aufbruchs

Anzeige

Der – offiziell VW T1, genauer gesagt VW Typ 2 T1, im Volksmund besser als „Bulli“ bekannt, war ein Kleintransporter der damals noch Volkswagenwerk GmbH. Er und seine ersten Nachfolgergenerationen stehen für die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders genauso wie für die Zeit der ersten Reisemobile, für die Zeit des deutschen Aufbruchs, die Flower-Power-Generation, die legendäre Hippie-Zeit. Kaum ein Fahrzeug spricht die Emotionen der Menschen auch heute – Jahrzehnte nach der ersten und letzten Produktion des Erfolgsmodells so an, wie der VW Bulli. Laut Archiv liefen im Werk Wolfsburg und im Volkswagenwerk Hannover (ab 1956) insgesamt 1,8 Millionen T1 in verschiedenen Ausführungen vom Band. Das Nachfolgemodell VW T2 konnte an die Erfolge anknüpfen. Genau diese brasilianischen Varitanten der T1 und T2 Modelle stehen heute in Rio de Janeiro in der Werkstatt. Im Gegensatz zu anderen Werkstätten, die die alten Fahrzeuge ebenfalls wieder neues Leben einhauchen, dürfen Alexandre und Paulo auch exportieren. Ein Schlüssel für den internationalen Erfolg des Unternehmens.

Video So fährt es sich im neuen ID:BUZZ 1:29 min Die Studie des ID Buzz steht für die Sehnsucht der VW-Kunden nach der guten, alten Zeit. Nun steht der Elektro-Bulli vor dem Start. Wir sind ihn schon gefahren. © HAZ/Conrad von Meding

Kommt der Käfer als nächstes?

Gut erhaltene Fahrzeuge haben heute einen Wert von bis zu 65.000 Euro oder mehr. Für ein Fahrzeug aus Rio de Janeiro müssen Kunden und Kundinnen je nach Zustand und gewünschter Ausstattung zwischen 20.000 und 40.000 Euro zahlen. Aber das meiste ist ohnehin Verhandlungssache, da die Interessenten von der anderen Seite des Atlantiks genaue Vorstellungen haben.

Angefangen hatte alles vor ein paar Jahren mit einem Deutschen, der Schwierigkeiten hatte einen VW Kombi aus Brasilien nach Deutschland zu schicken. Alexandre kannte sich da schon mit dem Export und internationalen Kontakten aus, also half der dem Deutschen. Und der wollte schon bald mehr Fahrzeuge haben. Paulo wiederum brachte die Expertise als Auto-Experte ein, die beiden – einer stammt aus Sao Paulo, der andere aus Rio, ergänzen sich prima. Die Autobrücke nach Deutschland stand. Heute exportiert das Unternehmen in 15 Länder, bis nach Australien. Und die nächsten Projekte stehen schon an. Denn in Brasilien gibt es auch eine Menge alter VW Käfer…