Im Toyota GR Yaris hinter der Rallye-Weltmeisterin – eine persönliche Erfahrung

Anzeige

Anzeige

Isolde Holderied ist eine der erfolgreichsten deutschen Rallyefahrerinnen. Gleich zweimal gewann sie in den Neunzigerjahren die von der Fia ausgeschriebene Damen-WM, aber auch in der (Männer-)Weltmeisterschaft mischte sie vorne mit: Spitzenplätze bei der Rallye San Remo und der Monte weisen sie als furchtlose Renn­amazone aus, die den männlichen Kollegen mit ihren Erfolgen ganz schön auf die Nerven ging.

Den „schweren Gasfuß“ sieht man der zierlichen Frau gar nicht an, als sie neben mir steht und versucht, den Toyota GR Yaris zu erklären. Das Auto passt zu ihr, trägt es doch echte Rallye-Gene in sich. Den kreuzbraven Yaris haben die Toyota-Ingenieure als GR („Gazoo Racing“) in eine echte Rakete verwandelt. Dabei scheuten sie nicht Mühen noch Kosten, riefen den vierfachen Rallye-Weltmeister Tommi Mäkinen zu Hilfe und packten mit seiner Unterstützung in den Kleinen alles rein, was auch Rallye-Autos schnell macht:

Leistung: Kommt der bürgerliche Yaris mit 72 PS ganz gut klar, kitzeln sie im GR 261 PS aus dem Dreizylinder. Ein riesiger Turbolader bläst den Yaris-Antrieb zum derzeit stärksten Dreizylinder der Welt auf.

Anzeige

Rennfahrwerk: Modifizierte Federn und Dämpfer, ein stärkerer Stabilisator, Rennbremsen und die besonders klebefreudigen Michelin-Gummis Pilot Sport 4S machen den Yaris fit für die Piste.

Leichtbau: Hauben und Türen aus Alu sowie ein Dach aus Karbon halten das Gewicht bei 1290 Kilogramm.

Allradantrieb: Vorne und hinten mit je einer Thorsen-Diffsperre, die der Fahrer anpassen kann: „Normal“ (dabei gehen 60 Prozent der Leistung an die Vorderräder), „Track“ (schickt 60 Prozent Leistung nach hinten) und „Sport“ (schickt 70 Prozent Leistung nach hinten und 100 Prozent Fahrspaß zum Fahrer).

Balance: Mal eben die Karosserie komplett umbauen? Kein Problem. Der GR ist flacher, länger und breiter als das Original. Kurz den Motor versetzen? Keine Sache bei den Jungs von Gazoo Racing: 21 mm weiter hinten, verbessert die mittige Einbaulage das Handling des Autos noch mal kräftig.

Anzeige

Macht auf Rennstrecke und Straße gleichermaßen eine gute Figur: der Toyota GR Yaris. © Quelle: Toyota GR Yaris

Was mich wieder zu Isolde bringt. Dass sie so einen giftigen Kugelblitz perfekt beherrscht ist schon klar, aber kann sie es auch mir mäßig begabtem Amateurdrifter beibringen? Wir werden sehen. Zum Austoben steht eine hundsgemeine kleine Teststrecke irgendwo im Hunsrück bereit. Hundsgemein deshalb, weil sie eng und bucklig ist, gespickt mit böse dreinschauenden Leitplanken und viel zu kleinen Auslaufzonen. Isolde sitzt schon in Ihrem GR und lässt das Biest mit ein paar Gasstößen aufbrüllen. Ich schwinge mich in meinen und los geht es.

Anzeige

Im Grunde langen die ersten drei Streckenabschnitte um das Verhalten des Yaris umfassend zu erklären, während mir das Verhalten von Isolde im Moment noch Rätsel aufgibt. Der erste Abschnitt besteht aus einer leichten Links- und dann einer endlos langen Rechtskurve. Würde ich meinen natürlichen Instinkten folgen, bliebe ich ganz rechts dicht an den Curbs (und weit weg von den bösen Leitplanken). Aber Isolde ist unerbittlich: „Schön links halten! Nicht reinziehen!“ Für dich, liebe Isolde, mag das ja passen, aber mir machen die Leitplanken Angst. Egal. „Immer noch außen halten!“

Und während also rechts am Horizont die Curbs vorbeiziehen, lege ich mein Schicksal vollends in Isoldes Hände. Zum Glück. Denn erst ganz am Ende der langgezogenen Rechts verstehe ich, was sie will: „Hier zieht sich die Kurve plötzlich zu.“ Aha! Wäre ich jetzt auf der letzten Rille auf der Innenseite angeschossen gekommen, ginge mir jetzt die Kurve aus! „Und jetzt den Schwung mitnehmen auf die Gerade.“ Zu Befehl, Isolde, ich glaube dir ab sofort aufs Wort. Und ab geht’s. Unglaublich, wie neutral der GR jetzt unter Vollgas zum Kurvenaußenrand driftet.

Jubelklänge aus dem Sportauspuff

Isolde war natürlich viel früher am Gas als ich und hat mir schon ein paar Meter abgenommen. Also hinterher und die Stufen des knackigen Sechsganggetriebes durchschalten. Das schönste dabei ist der Trompetensound der Sportauspuffanlage. So viel Jubel muss schon sein. Am Ende der kurzen Geraden heißt es, den Yaris heftig zusammenzubremsen und in eine scharfe Links zu werfen. Hier offenbart das Auto eine weitere seiner wunderbaren Seiten. Während du in den vergleichbaren Fronttrieblern à la VW Polo GTI oder Ford Fiesta RS an dieser Stelle in hässliches Untersteuern rutschst und durch die Kurve schraddelst, schiebt der Yaris einfach die Leistung nach hinten (Allrad, Sperrdifferenziale) und schenkt dir die Vorderachse zum zielgenauen Lenken. Einfach rum.

Womit wir schon beim dritten Streckenabschnitt wären: der direkt folgenden scharfen Rechts. Wenn du die so wie Isolde treffen willst, musst du das Auto mit einen dynamischen Hüftschwung nach links anstellen. Rallyefahrer wie Isolde machen das im Schlaf, ich brauche den Yaris zur Hilfe. Hier zahlt es sich aus, dass das Auto ohne Untersteuern aus der Links gekommen ist, denn jetzt kannst du in aller Ruhe erneut die neutrale Gewichtsverteilung nutzen und das Auto mit einem kurzen Links-rechts am Volant – zack – perfekt in die Kurve stellen.

So einfach kann also Schnellfahren sein. Dazu braucht es nichts als eine hilfsbereite Isolde Holderied sowie einen gut abgeschmeckten GR Yaris. Nicht zu vergessen die mindestens 33.200 Euro, die so ein Teil kostet.