An Ideen fehlt es nicht: So will die Deutsche Bahn den Nahverkehr neu gestalten

Der öffentliche Personen­nahverkehr (ÖPNV) spielt eine zentrale Rolle in den Überlegungen der Verkehrsplaner, wie sich zukünftige Mobilität gestalten lässt. Im Mittelpunkt steht immer wieder die Deutsche Bahn (DB), die eines Tages nicht nur einen großen Teil des innerdeutschen Flugverkehrs ersetzen, sondern auch den Anschluss zwischen Stadt und Land gewährleisten soll. Dummerweise läuft seit Anfang der Corona-Pandemie alles in die entgegen­gesetzte Richtung: Die Menschen meiden den ÖPNV, dafür steigen die Zulassungs­zahlen bei den Pkw. Zusätzlich hat die Bahn mit einem ziemlichen Imageproblem zu kämpfen: Verspätungen, Zugausfälle und unattraktive Taktungen sind an der Tagesordnung. Dabei mangelt es weder an Ideen noch an der Bereitschaft, kräftig zu investieren – allein in den vergangenen zwei Jahren wurden 1,5 Milliarden Euro in die Erneuerung des Regional­verkehrs gepumpt, bis 2026 sind noch einmal Investitionen für 1,3 Milliarden Euro geplant.

Ginge es allein nach den Vorstellungen der DB, hätte der ÖPNV auf der Schiene längst die Niederungen der Gegenwart hinter sich gelassen und würde die Menschen auf höchst komfortable Weise von A nach B befördern. Was alles möglich wäre, haben die Visionäre und Planer bei der DB in den Themenwelten der sogenannten Ideenzüge gesammelt: Arbeitstheken, Sitzlounges und Working-Areas, die von neuen digitalen Fahrgast­informationen an den Einstiegstüren und Deckendisplays flankiert werden, sollen Pendlern und Geschäfts­reisenden eine möglichst angenehme Fahrt garantieren. „Wir haben einmal alles zusammen­gefasst, was möglich wäre. Es ist wie eine Speisekarte, aus der die Länder als Besteller des Regional­verkehrs wählen können“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Ein attraktiveres Fahrerlebnis mit vielen Extras

Allerdings gibt es ein kleines Problem: Die einzelnen Bundesländer als Kunden in einem föderalen System sind sich uneins, wie so ein neuer Regionalzug aussehen soll. „Da gibt es ganz unterschiedliche Vorgaben, die bis zur Definition der Monitore im Zug reichen“, sagt der Mann von der Bahn. An Lösungs­vorschlägen seitens der DB fehle es nicht. So wurden beispiels­weise Ideen erarbeitet, wie man flexibel mit den verschiedenen Auslastungs­zeiten umgehen kann und wie sich Kunden schnell orientieren und ihr Ziel im Zug finden können. Denn eins weiß man auch bei der Bahn: „Das Fahrerlebnis soll und muss attraktiver werden.“

Mithilfe moderner Bildschirme sollen Passagiere sehen können, wie ausgelastet der gesamte Zug ist. © Quelle: Deutsche Bahn AG

Dafür wurden ganz unterschiedliche Module entworfen, die sich auf Knopfdruck in den Zügen individuell je nach Tageszeit und Reiseanlass an die jeweiligen Bedürfnisse der Fahrgäste anpassen lassen. Aus Sitzplätzen werden Stehplätze, Mehrzweck­abteile für Rollstühle, Fahrräder oder Kinderwagen sind farblich abgesetzt und lassen sich so leichter auffinden. Snack­automaten sowie abgeschirmte Ruhezonen sollen für Entspannung sorgen, und Bildschirme an der Decke zeigen den Reisenden auf einen Blick, welches Abteil wie ausgelastet ist. Einige Ideen sind heute bei den ersten Regional­bahnen bereits in der Umsetzung.

Je nach Bedarf werden aus Sitzplätzen Stehplätze. © Quelle: Deutsche Bahn AG

Schritt für Schritt geht es in eine modernere Richtung

Auch wenn es in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so wahr­genommen wurde, hat die Bahn während der Pandemie mehr als 700 neue und modernisierte Züge deutschland­weit in den Regional­verkehr gebracht. „Von der Kapazität her ist das so, als hätten Lufthansa und Eurowings während Corona einmal komplett ihre gesamte Flotte erneuert. Das ist das Volumen, das wir für Fahrgäste seit Anfang 2020 auf die Schiene gesetzt haben“, sagt der Bahn-Sprecher. Dass man hier nur einen ersten Schritt auf dem Weg der Neuausrichtung geht, ist den Verantwortlichen wohl klar. Auch wenn in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt die Fahrgast­zahlen deutlich zurück­gegangen sind, so wurden davor allein in den fünf größten S-Bahn-Metropol­regionen Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und Rhein-Main jährlich 1,3 Milliarden Kunden transportiert, Tendenz steigend. Sie will man mit dem neuen Mobilitätsversprechen bei der Stange halten.

Natürlich ist der Bahn klar, dass die zuständigen Bundesländer für ihren Regionalverkehr nicht das ganze Paket an Möglichkeiten ordern werden. „Die Gerichte auf der Speisekarte werden ja nie auf einmal gegessen“, sagt der Mann von der Bahn. Ein Anfang sei aber gemacht. Da die DB auch abseits der Schiene aktiv ist und mit autonomen Ridepooling­diensten die Menschen zu den Zügen shutteln will, sei man auf die zukünftigen Erfordernisse eingestellt: „Wir haben als Deutsche Bahn in den vergangenen drei Jahren bereits sieben Millionen Fahrgäste mit On-demand-Verkehr befördert. Die Zeit des Testens und Pilotierens ist bald vorbei. Da kommt etwas in Bewegung.“