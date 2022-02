Mehr Fokus auf die Straße: Was können Sprachassistenten im Auto?

Anzeige

Berlin. „Hey Mercedes, hallo Volkswagen!“ – „Was kann ich für dich tun?“ Die einen träumen davon, für andere ist es der blanke Horror: Das Gespräch zwischen Mensch und Maschine. Im Auto ist die Sprachkommunikation seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch und soll dort in erster Linie Fahrerinnen und Fahrer entlasten, indem sie über Sprachbefehle das Navigationssystem, das Telefon oder die Klimaanlage bedienen können.

Inzwischen sind die Systeme soweit fortgeschritten, dass sich Mensch und Maschine problemlos unterhalten können. Der große Vorteil: Der Fahrer oder die Fahrerin muss für diese Funktionen nicht mehr die Hände vom Lenkrad nehmen und kann sich weiter auf die Straße konzentrieren. Die Sorge auf der anderen Seite: Trotz des legeren Umgangstons könnten Anbieter der Sprachassistenten ihren Benutzerinnen und Benutzern heimlich zuhören. Die meisten Autofahrenden setzen sich allerdings über solcherlei Bedenken hinweg, wie eine neue Studie der Berliner Digitalagentur Beyto zeigt.

Sprachassistenten als Witzerzähler und Wetterfrosch

Wer heute ein Auto mit einem Sprachassistenten kauft – die meisten Hersteller bieten in ihren neuen Modellen inzwischen diese Funktion an – freut sich in erster Linie darüber, dass er Adressen ins Navi nicht mehr zeitaufwendig und umständlich über Drehen und Drücken eingeben oder Telefonnummern scrollend und grollend durch Listen anwählen muss. Ein kurzer Sprachbefehl genügt, und schon klappt es – meistens.

Mercedes, Audi, BMW oder Volkswagen haben mittlerweile Sprachfunktionen in ihre Fahrzeuge integriert, die sogar Witze erzählen, das Horoskop vorlesen oder über die Wetterlage in Los Angeles informieren können und normalen Gesprächen zwischen Menschen sehr nahekommen. Jaguar Land Rover hat vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass ihre Fahrerinnen und Fahrer künftig über Alexa verfügen werden. Wer das noch nicht hat, kann zumindest Apple- oder Google-Assistenten über das Smartphone ins Auto einbinden.

Kluge Systeme - und gefährlich?

Die meisten Nutzenden dürften wenig Gedanken daran verschwenden, was im Hintergrund dieser Systeme abläuft und woher die Flut an möglichen Informationen kommt. Dank künstlicher Intelligenz und entsprechender Algorithmen lernen die Sprachassistenten quasi bei jeder Anfrage ständig dazu und fischen alles aus jener nebulösen Wolke, in der ein Großteil des menschlichen Wissens gespeichert ist – der Cloud. Diese Systeme, soviel lässt sich heute feststellen, sind bereits klüger als der Mensch.

Dass im Hintergrund bei den Anbietern Analystinnen und Analysten sitzen könnten, die Daten herausfiltern, ohne entsprechenden Hinweis Gespräche mithören und der Datenschutz deshalb eine ständig offene Flanke ist, scheint im Auto kaum jemanden zu stören. Dabei könnten die Systeme theoretisch auch von außen manipuliert werden – bei den Smart-Home-basierten Geräten hat es in der Vergangenheit immer wieder Lecks gegeben, die dokumentiert sind. Dagegen stehen unzweifelhafte Vorteile, wie schnelle Hilfeleistungen im Notfall oder die Digitalisierung wichtiger Funktionen im Fahrzeug.

Mehr als jeder dritte Autofahrende nutzt Sprachassistenten

Die Beyto-Studie hat jetzt in zwei repräsentativen Onlinebefragungen mit jeweils mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern untersucht, wer diejenigen sind, die sich im Auto auf das Tête-à-Tête mit dem digitalen Gegenüber einlassen. „Knapp 40 Prozent aller Deutschen setzen zumindest gelegentlich im Auto die Stimme ein, um eine oder mehrere Sprachanwendungen zu bedienen.

Auch 13 Prozent derjenigen, die selbst kein Auto fahren, zählen sich zu den Voice-Nutzern“, heißt es in der Auswertung. Dabei nutzen Männer den Assistenten im Auto häufiger als Frauen (44 zu 32 Prozent). Interessant ist die Altersstruktur der Benutzenden: „Bei den unter 35-Jährigen ist es mehr als die Hälfte, die aktuell bereits Sprachanwendungen einsetzt. Während knapp 40 Prozent der Deutschen, die 55 Jahre und älter sind, kein Interesse an dieser Möglichkeit zeigen“, sagt die Studie.

Gutes Geschäft für die Hersteller?

Am häufigsten werden Navigationssysteme per Sprachanwendung bedient, gefolgt von Funktionen, die im Auto liegen wie beispielweise der Klimaanlage. Danach kommen bereits Befehle, die aus dem Auto in die Wohnung geschickt werden, um beispielsweise Smart-Home-Funktionen zu aktivieren. Vergleichsweise selten werden dagegen Reservierungen oder Vorbestellungen in Restaurants getätigt.

Interessant ist auch, dass 38 Prozent der Befragten einen Mercedes, einen BMW, einen Audi oder Volkswagenfahren fahren – also genau ein Modell jener Hersteller, die der Sprachtechnologie im Auto eine besondere Rolle zuweisen und sie entsprechend bewerben. In dieser Gruppe sind es vor allem junge Männer mit einer besonderen Affinität zu diesen Funktionen. Beyto-Geschäftsführer Claudius Herz zieht deshalb folgendes Fazit: „Mit Blick auf die aktuellen und die potenziellen Nutzer sehen wir, dass 70 Prozent der Deutschen offen sind für Voice im Auto. Auch Menschen, die selbst kein Auto fahren, halten die Technologie für wichtig.“ Auf die Hersteller wartet hier also mutmaßlich ein gutes Geschäft.