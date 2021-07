Öl und Sprit so teuer wie seit Jahren nicht mehr

Anzeige

Anzeige

München/Singapur. Die Preise für Öl und Treibstoff steigen immer weiter. Der Ölpreis legte am Dienstag weiter zu, nachdem der Ölverbund Opec+ sich erneut nicht auf eine Ausweitung der Produktion einigen konnte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 77,54 US-Dollar – 38 Cent mehr als am Vortag. Der Höhenflug des Ölpreises macht sich dabei auch an den Zapfsäulen bemerkbar: Die Spritpreise liegen vor Beginn der Sommerreisezeit auf den höchsten Niveaus seit Jahren.

Öl: höchster Wert seit Herbst 2019

Laut ADAC kostete Super E10 am Montag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,540 Euro pro Liter, Diesel 1,384 Euro. Damit liegen die Preise derzeit auf dem Niveau vom Herbst 2018 und weit über den Tiefständen des vergangenen Jahres, als die Öl- und Spritpreise im Zuge der Corona-Krise abgestürzt waren. Noch Anfang November 2020 hatten Benzin und Diesel jeweils mehr als 35 Cent weniger pro Liter gekostet. Seither ging es sukzessive bergauf.

Anzeige

Auch beim Heizöl macht sich der Anstieg der Rohölpreise bemerkbar. Das Infoportal Heizoel24 gab den Durchschnittspreis bei einer Liefermenge von 3000 Litern am Dienstag mit gut 70 Cent pro Liter an. Das ist der höchste Wert seit Herbst 2019 und fast doppelt so viel wie Anfang November vergangenen Jahres.