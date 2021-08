Abschnittskontrollen statt Radarfallen: Abgerechnet wird zum Schluss

Anzeige

Eine Autobahn bei Wien: Hier werden derzeit umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt. So lange gilt ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern. Damit dieses eingehalten wird, wurde in dem Abschnitt eine mobile „Section Control“-Anlage, zu Deutsch: Abschnittskontrolle, eingerichtet. Das Prinzip: Die Kennzeichen aller Fahrzeuge werden auf einem bestimmten Abschnitt an mindestens zwei Stellen von einem Radar erfasst und die Daten verschlüsselt. Waren die Fahrerinnen und Fahrer dazwischen im Durchschnitt schneller unterwegs, als das geltende Tempolimit zuließ, erhalten sie einen Bußgeldbescheid. Lag kein Tempoverstoß vor, werden die Daten sofort vernichtet.

Die Österreicher sammeln bereits seit 2003 Erfahrungen mit dem System: Landesweit gibt es sechs stationäre Anlagen, die insgesamt etwa 50 Kilometer Straße überwachen. Außerdem können mobile Anlagen aufgebaut werden, insbesondere in Baustellenbereichen. „Die durchschnittliche Geschwindigkeit sinkt dort um zehn Stundenkilometer, bei Pkw sogar um 15 Stundenkilometer“, berichtet Christian Ebner, Geschäftsführer der Firma Asfinag, die die Anlagen errichtet. Auf einem Abschnitt der A 23, wo 2003 die erste stationäre Anlage installiert wurde, hat es seither keine tödlichen Unfälle mehr gegeben.

Kurz vorher abbremsen bringt nichts

Bußgelder fließen in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur

Die Asfinag trägt dafür Sorge, dass die Technik funktioniert, für die Auswertung und Sanktionen ist allein die Polizei verantwortlich. Einnahmen aus Bußgeldern fließen fast ausschließlich in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Für die Einrichtung von Anlagen ist jeweils eine Verordnung des Verkehrsministeriums erforderlich. Der Impuls für stationäre Kontrollen kam in der Vergangenheit in der Regel aus der Politik, temporäre Anlagen gehen auf Initiative der Asfinag zurück, die Unfälle vermeiden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Baustellen schützen möchte.

„Eine Section Control ist immer das letzte Mittel. Sie wird für alle Verkehrsteilnehmer gut sichtbar gemacht“, betont Bernhard Lautner, Verkehrssicherheitsexperte der Asfinag. Voraussetzung ist ein einheitliches Tempolimit auf dem kontrollierten Abschnitt. Dieser muss außerdem lang genug sein und sollte keine oder nur wenige Auf- und Abfahrten haben. Baustellen müssen längere Zeit bestehen, damit sich eine Einrichtung von Anlagen lohnt. Die Technik kann sogar auf Witterungsverhältnisse reagieren: So wird auf einem Autobahnabschnitt ein niedrigeres Tempolimit kontrolliert, sobald die Straße nass ist.

Raser und Gefährder herausfiltern

Die Vorteile der Section Control liegen nach Ansicht der Asfinag nicht nur in der Senkung der Unfallzahlen, sondern auch in der Homogenisierung der Geschwindigkeit, der Reduzierung der Durchschnittsgeschwindigkeit und im besseren Abstandsverhalten. „Der Verkehrsfluss verbessert sich und es kommt nicht mehr so häufig zu Spurwechseln. Viele fahren mit Tempomat“, sagt Ebner. Es gehe nicht so sehr darum, leichte Tempoverstöße zu ahnden, sondern darum, die Rasenden und Gefährdenden herauszufiltern.

Die Akzeptanz für Section Control sei in Österreich sehr hoch, berichtet Ebner. Auch in weiteren Ländern werden bereits Abschnittskontrollen durchgeführt, etwa in Großbritannien, Frankreich, Polen und den Niederlanden. Teilweise werden dort andere technische Systeme verwendet, und es bestehen unterschiedliche Rahmenbedingungen, was zum Beispiel den Datenschutz und die Kenntlichmachung der Anlagen anbelangt. Alle Systeme bewirken aber, dass die Unfallzahlen sinken – in der Regel um etwa 50 Prozent.

Deutsche Bedenken wegen des Datenschutzes

Dennoch ist zweifelhaft, ob Abschnittskontrollen in Deutschland eingeführt werden. Kritische Stimmen bemängeln, dass die Anlagen alle Fahrzeuge erfassen. „Somit ist erst einmal jeder Autofahrer verdächtig, was datenschutzrechtlich meines Erachtens durchaus zu Problemen führen kann“, erklärt Verkehrsrechtsexperte Michael Winter auf Focus online. Seiner Ansicht nach sei nicht gewährleistet, dass die erhobenen Daten nicht missbräuchlich verwendet werden. Gegen Abschnittskontrollen sprechen auch finanzielle Gründe: Die Technik ist deutlich teurer als Blitzgeräte.

Befürworterinnen und Befürworter der Abschnittskontrolle halten sie für gerechter und wirkungsvoller als Blitzgeräte, die einmalige Tempoverstöße erfassen. Dort, wo sie aufgebaut sind, genügt schon eine kurze Unaufmerksamkeit, um ein Bußgeld zu erhalten. Verkehrsteilnehmende, die bewusst zu schnell fahren, werden hingegen oft nicht sanktioniert. Wenn sie den Standort der Blitzer kennen, bremsen sie kurz vorher ab, um anschließend wieder Gas zu geben.

Zahl der Verkehrstoten und Verletzten könnte deutlich reduziert werden

Benno Schrief, Vorstandvorsitzender des Bundesverbands Verkehrssicherheitstechnik (BVST), befürwortet die Einführung von Abschnittskontrollen aus drei weiteren Gründen: Damit könne die Zahl der Verkehrstoten und Verletzten deutlich reduziert werden, erklärt er. Außerdem werde der volkswirtschaftliche Schaden, der durch Verkehrsunfälle entsteht, vermindert. Drittens spiele der Umweltaspekt eine Rolle. „Durch Section Control werden Emissionen vermieden, weil die Fahrzeuge mit weniger Geschwindigkeit unterwegs sind“, ergänzt Annette Stolle von der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

Abschnittskontrollen sollten zunächst auf Baustellen eingerichtet werden, empfiehlt Schrief. Dafür müsse die Politik auf Länderebene die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. „Möglicherweise muss auch eine bundesgesetzliche Regelung her“, fordert er.

Erstes Pilotprojekt in Deutschland

Die Abschnittskontrolle ist auch hierzulande bereits Realität – allerdings zunächst nur in einem Pilotversuch südlich von Hannover. Dort wird seit 2018 auf einem gut zwei Kilometer langen Abschnitt der B 6 die Durchschnittsgeschwindigkeit kontrolliert. Mit Erfolg: Das Tempolimit wird seither viel häufiger eingehalten als zuvor. Außerdem wurde der frühere Unfallschwerpunkt mit mehreren Verkehrstoten deutlich entschärft.

Rechtliche Probleme konnten inzwischen ausgeräumt werden. In Baden-Württemberg erwägt die Landesregierung, die Technik probeweise einzuführen. Auch für einen Abschnitt der A 2 bei Bad Eilsen fordern Politikerinnen und Politiker Abschnittskontrollen, um dort das Unfallrisiko zu senken.