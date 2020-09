Zweite Staffel von US-Serie “The Handmaid’s Tale" läuft erstmals im Free-TV

Anzeige

Anzeige

München. Tele 5 zeigt die zweite Staffel der preisgekrönten US-Serie “The Handmaid’s Tale” erstmals im Free-TV. An drei aufeinander folgenden Wochenenden wird ab dem 6. November freitags und samstags ab 22.15 Uhr je eine Doppelfolge laufen, teilte der Fernsehsender am Mittwoch mit. Die letzten drei Folgen würden zusammen am 21. November zu sehen sein.

In der Serie geht es um die junge Frau und Mutter June, die entführt und als sogenannte Magd in einem totalitären und christlich-fundamentalistischen Staat Gilead festgehalten wird. Fruchtbare Frauen wie June werden zu Gebär-Sklavinnen missbraucht, nachdem die Geburtenzahlen fast komplett eingebrochen sind - das ist der Ausgangspunkt der Serie.

Serie geht auf Buch von Margaret Atwood zurück

Die Geschichte geht auf das gleichnamige Buch von Margaret Atwood zurück. Die Serie erhielt schon Preise wie den Golden Globe. Für Neu-Einsteiger wiederholt Tele 5 ab diesem Samstag (3. Oktober) die erste Staffel.