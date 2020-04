Zurück am Set: Diese TV-Serien werden trotz Corona-Krise weitergedreht

Anzeige

Das Coronavirus macht auch vor TV- und Kinoproduktionen keinen Halt. Ob in Hollywood an an deutschen Film- und Serien-Sets: Das Virus legt viele Projekte lahm oder lässt diese zumindest pausieren.

Auch die Lieblingsserien der Deutschen mussten wegen der Ausbreitung des Virus und den damit verbundenen Sicherheitsvorkehrungen bereits Drehpausen einlegen – inzwischen haben die meisten Produktionen den Betrieb aber wieder aufgenommen.

Wir blicken auf jene Serien-Drehs, die trotz des Coronavirus (wieder) fortgeführt werden:

“Gute Zeiten, schlechte Zeiten", “Alles was zählt” und “Unter uns”

Auch die Soap-Urgesteine aus dem Hause RTL sind vor dem Coronavirus nicht gefeit. Kurz vor Ausstrahlung der 7000 Folge von GZSZ wurde bei einem Mitarbeiter am Set der Serie das Coronavirus diagnostiziert. Die Konsequenz? Der Drehbetrieb der Soap wurde vorerst eingestellt.

Schon vor wenigen Wochen wurde der Drehbetrieb der drei beliebten Seifenopern durch die UFA unterbrochen, um die Arbeit der Autoren an die Pandemie anzupassen. Vor allem GZSZ-Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen: Die Serie läuft weiterhin um 19.40 Uhr auf RTL. Am 29. April wird die Jubiläumsfolge sogar in Spielfilmlänge gezeigt.

Inzwischen wurde der Drehbetrieb der drei Soaps wieder aufgenommen.

“Sturm der Liebe” und “Rote Rosen”

Bereits seit letzter Woche weht der “Sturm der Liebe” wieder über das Set der Serie – nun ist auch bei der in Lüneburg spielenden Telenovela “Rote Rosen” nach mehreren Wochen Coronapause wieder die erste Klappe gefallen. Dennoch werden ab Mitte Mai vorerst alte Folgen der Nachmittagsserie ausgestrahlt.

“Berlin – Tag & Nacht” und “Köln 50667″

Während im März bereits zahlreiche Serien-Produktionen wegen des Coronavirus auf Eis gelegt wurden, hielten die Macher der Soaps “Berlin – Tag & Nacht” und “Köln 50667″ an ihren Drehbüchern fest und produzierten weiter – sogar eine Live-Sendung war geplant. Doch allen Sicherheitsvorkehrungen zum Trotz wurde im April auch der Dreh der beiden Serien in die Zwangspause geschickt. Seit rund einer Woche werden die Dreharbeiten der beiden Sendungen inzwischen fortgesetzt.

RND/liz