Zur 7000. Folge von GZSZ: Vernichtende Kritik auf Twitter

Berlin. Maren, Yvonne, Katrin und Nina machen Frauen-Urlaub auf Fuerteventura - und da es sich um eine Jubiläumssendung handelt, wird “Gute Zeiten Schlechte Zeiten” gleich in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Zu Beginn sind viele Fans noch voller Vorfreude - und teilen ihre Gedanken auf Twitter.

Egal, wie gerne du "#GZSZ" schaust: Jo schaut's Gerner. — Zwiebel Zwist (@Mett_Salat) April 29, 2020

"Harvard ist nicht Hogwarts."

Okay, der Spruch kam jetzt unerwartet. 😂 #GZSZ — Peet (@PeetsView) April 29, 2020

Kleine Quizfrage:



Mit welcher Urlauberin war Leon Moreno noch nicht im Bett? 😉#gzsz — Changed (@Changedidentity) April 29, 2020

Doch dann kam die Werbung - und davon sehr viel.

Eineinhalb Stunden #gzsz wird Ihnen präsentiert von Werbung 😩 — ✭Sofia✭von✭Hier✭(🏪) (@MiaSanMia2013) April 29, 2020

Bei der ganzen Werbung, die heute laufen wird, könnte man zwischendurch eine ganze Folge #TheMaskedSinger ohne Werbung schauen. #gzsz — BalkonBabo (@TheMachine0917) April 29, 2020

Immerhin - dadurch haben die Fans Zeit, sich mal darüber im Klaren zu werden, wieviel Zeit sie eigentlich schon für ihre Lieblingsserie geopfert haben. Wer von Folge 1 an dabei war, hat sage und schreibe 226 Tage vor dem Fernseher verbracht, rechnet Twitter-Nutzer @kleinergag aus.

Heute läuft Folge 7000 von #GZSZ. Wenn man alle Folgen je 35 Minuten hintereinander anschaute und pro Tag 8 Stunden Schlaf einrechnet, dann hat jeder GZSZ-Fan 226 Tage vor der Glotze verbracht.

Aber wehe, man soll wegen einer Pandemie mal vier Wochen zu Hause bleiben... — Martin Kleiner 🧻 (@kleinergag) April 29, 2020

Verrückt. Gerade läuft die 7.000 Folge von #gzsz. Seit 28 Jahren schaue ich die Serie. Auf dass sie niemals endet. 🥂 — MuNaske! (@_gelbster) April 29, 2020

Nun aber endlich, die vier Damen haben es auf die Kanaren geschafft! Aber irgendwie haben die Fans da ein paar Fehler gefunden!?

Man flog nicht mit GernAir. Schlecht. #gzsz — のᴀƴᴅʀϵᴀʍϵʀ (@Tom_Fox81) April 29, 2020

Ich möchte auch gerne mal ganz spontan auf einen Freundinnenurlaub auf eine Insel eingeladen werden und mein Arbeitgeber hat nichts dagegen. Wenn also einer noch nen Platz frei hat.... 😬#gzsz — Schwarzer-Tee 🍵 (@SchwarzerTee2) April 29, 2020

Selbst am #BER ist mehr Flugverkehr als hier 😂 #gzsz — Lord Vader bleibt Zuhause (@Don_King_87) April 29, 2020

Werbung - aber was hat RTL sich denn dabei gedacht? In Zeiten von Social Distancing und weltweiten Reisewarnungen sendet RTL nicht nur eine Folge, die uns sehnsüchtig an den Urlaub am Meer denken lässt, der in diesem Sommer womöglich ausfallen muss. Sondern verlost auch direkt noch eine Fuerteventura-Reise! Das sorgt dann doch für etwas Irritation.

Joa in der aktuellen Situation kann man schon mal einen Fuerte Ventura Urlaub verlosen.. #gzsz — Saskia (@SaskiaBre) April 29, 2020

Gewinnspiel für eine Urlaubsreise. Also das scheint mir im Moment keine gute Idee. 🤔 #GZSZ — Peet (@PeetsView) April 29, 2020

Wieso wird Werbung für eine Reise gemacht, die man sowieso für die nächsten Monate nicht antreten kann? #gzsz — Lord Vader bleibt Zuhause (@Don_King_87) April 29, 2020

Zurück zur eigentlichen Folge. Und der bescheinigen Fans vor allem eines: Langeweile...

Möchte nicht unhöflich sein, aber so langsam könnte mal was passieren.#gzsz — Fake Marcel Reif (@Fake_Reif) April 29, 2020

Der Inhalt der Folge hätte auch in ein Viertel der Zeit gepasst #gzsz — Nltog09 (@nltog09) April 29, 2020

Wie ich schon gesagt habe, es ist einfach unterirdisch langweilig. #GZSZ — sophia. (@teilzeitchance) April 29, 2020

Ich frage mich, ob sie eher verdursten oder wir durch Langeweile sterben. #gzsz — Harry Bo (@Harrybossos) April 29, 2020

Da werden doch direkt Erinnerungen an früher wach:

Cora und Co. haben sich deutlich cleverer angestellt... Damals im Bunker 😂#gzsz — Arlett 🤓🤦 (@lfcmaus) April 29, 2020

Ein durchgeknallter Erik würde der Folge guttun #GZSZ #GZSZ7000 — Kiezspion (@GZSZplus) April 29, 2020

RND/msk