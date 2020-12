Zum 50. „Polizeiruf“-Jubiläum wird ein Krimi in Halle gedreht

Anzeige

Halle. Zum 50-jährigen Bestehen der Krimireihe „Polizeiruf 110“ im kommenden Jahr produziert der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) einen Extra-Film in Halle. Noch bis Mittwoch (9.12.) laufen die Dreharbeiten, unter anderem mit Peter Kurth und Peter Schneider. Der Krimi soll laut MDR im Mai 2021 im Ersten ausgestrahlt werden.

Das eigentliche „Polizeiruf“-Jubiläum ist Ende Juni. Die Krimireihe wurde 1971 als DDR-Gegenstück zum 1970 begonnenen West-„Tatort“ ins Leben gerufen und überlebte die Wende. Halle an der Saale hat in der Krimireihe eine wichtige Stellung: 17 Jahre lang von 1996 bis 2013 und in 50 Fällen ermittelte dort das Duo Schmücke und Schneider (Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler).

50. „Polizeiruf“ heißt „An der Saale hellem Strande“

In dem Film anlässlich des 50. Geburtstages (Titel: „An der Saale hellem Strande“) soll es um einen mysteriösen Mordfall gehen, für den es weder ein Motiv noch einen Verdächtigen gibt.

Das Drehbuch stammt von Clemens Meyer und Thomas Stuber, die schon unter anderem für den Kinofilm „In den Gängen“ zusammengearbeitet haben.