Ziemlich schlimmste Feinde – das Politdrama „Oslo“ bei Sky

Manch einer mag sagen, dieser Film komme zur falschen Zeit. Denn „Oslo“ erzählt vom Frieden in Nahost – eine Möglichkeit, die in völlige Traumferne gerückt scheint, erst recht nach der jüngsten betrüblichen Eskalation im Gazastreifen, angesichts der vielen Toten (darunter auch Kinder) und der fragilen, immer wieder gebrochenen Waffenruhe in Gaza. Doch der Zweistünder nach dem 2017 tonygekürten Theaterstück von J. T. Rogers ist – anders besehen – ein durchaus notwendiges, immer gültiges Zeichen der Hoffnung, denn er weiß, dass selbst ziemlich schlimmste Feinde nach einer Jahrzehnte dauernden Geschichte von Hass und Gewalt einander die Hand reichen können, wenn nur die rechten Menschen am rechten Ort von der Idee des Friedens beseelt sind und nichts unversucht lassen, ans gute Ziel zu kommen.

Der Film schließt mit Archivmaterial des Handschlags zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin und dem PLO-Chef Yassir Arafat im Jahr 1993. Ein Moment der gegenseitigen Anerkennung der endlich, endlich, endlich ein Zeitalter der Gemeinschaft zweier Völker anzukündigen schien. Die Hoffnung wurde 1995 mit der Ermordung Rabins 1995 durch einen israelischen Rechtsextremen erschüttert und fünf Jahre später von der zweiten Intifada für lange Zeit begraben. Die Idee eines Miteinanders aber blieb bis heute, dem nicht nachlassenden unseligen Mitwirken auf Destabilisation und Krieg erpichter Mächte im Nahen Osten zum Trotz.

Der Film kann seine Herkunft vom Theater nicht verleugnen

Die Filmversion von „Oslo“ entstand unter Regie des New Yorkers Bartlett Sher, der auch das Bühnenstück inszenierte und hier sein Filmdebüt gibt, das Drehbuch schrieb Theaterautor Rogers selbst. Komprimiert auf zwei Drittel seiner Bühnenzeit verliert das Politdrama um zwei norwegische Diplomaten, die den Friedensprozess Anfang der Neunzigerjahre in Gang setzten, nichts von seiner Dringlichkeit. Janusz Kaminski, seit „Schindlers Liste“ (1993) Lichtvirtuose des hier als ausführender Produzent tätigen Steven Spielberg, setzt mit seiner Kamera cineastische Momente in einem Film, der seine Herkunft vom Theater nicht verleugnen will. Es geht weitgehend um Gesicht und Dialog, und das von Ruth Wilson („His Dark Materials“, „The Affair“) angeführte, durchweg eindrucksvolle Ensemble liefert die nötige Intensität für einen großartigen Streamingabend.

Wilson spielt Mona Juul, zuletzt (seit 2019) ständige Vertreterin Norwegens bei den Vereinten Nationen. Ein Schlüsselerlebnis führte die Diplomatin damals zu ihrem Engagement für den Frieden in Nahost, dessen Verhandlungen zuvor – unter US-Leitung – wenig fruchtbar gewesen waren. Der Film zeigt in einem Rückblick, wie Juul direkt nach einem Bombenattentat in Gaza einen jungen Palästinenser und einen israelischen Soldaten sieht, die einander die Sinnlosigkeit aller Gewalt vorhalten.

In Sarpsborg, im Südosten Norwegens, bereitet Juul dann 1992 gemeinsam mit ihrem Mann, dem Arbeiterparteikollegen und Soziologen Torje Rod-Larsen (gespielt von „Sherlock“-Moriarty Andrew Scott) die geheimen Gespräche vor. Klar ist, dass nur die Konfliktparteien selbst und selbstbestimmt zu einem Friedensabkommen vorstoßen können. Klar ist auch, dass es Vermittler braucht, die diesen Prozess mit Leidenschaft und Bedacht leiten und die auch ärgste Klippen umschiffen können.

Affront: Kein hochrangiger Israeli will an den Gesprächen teilnehmen

Die gibt es zuhauf. Der stellvertretende israelische Außenminister Jossi Beilin (Itzik Cohen) stellt gleich zu Beginn klar, dass kein offizieller Regierungsvertreter Israels an den Gesprächen teilnehmen wird – direkte Kontakte zwischen den verfeindeten Lagern seien illegal. Als Brüskierung empfinden es der raubeinige PLO-Verbindungsmann Hassan Asfour (Waleed Zuaiter) und der rasch echauffierte palästinensische Finanzminister Ahmed Qurie (Salim Daw) zu Recht, dass ihnen zunächst nur zwei vorzugsweise smalltalkende israelische Wirtschaftsprofessoren (Rotem Keinan, Dov Glickman) gegenübersitzen.

Die norwegischen Überzeugungskräfte wirken indes, bald hebt Uri Savir (Jeff Wilbusch), Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, die Friedensverhandlungen auf ein neues Niveau. Seine ungewöhnlichen Methoden bringen dann Schwung sowohl in die Gespräche, die lange Zeit immer wieder kurz vor dem Abbruch stehen, als auch in den Film.

Zwei Räume gibt es in Sarpsborg: den Jobraum für die harten Verhandlungen und einen Freiraum, in dem gemeinsam gegessen, getrunken und erkannt wird, dass es sich bei den Verfechtern der jeweiligen Seite um ganz normale Menschen handelt. Die Möglichkeit eines Blicks hinter die Fassade ist wohl der beste Trick der Vermittler.

Der Film könnte den Zuschauer an sein Thema binden

Erinnern wir uns also an den lange zögerlichen Rabin, der den Palästinensern seines Landes damals im Rosengarten des Weißen Hauses dennoch verkündete: „Wir sagen euch heute mit lauter und klarer Stimme: Genug des Blutes und der Tränen, genug!“ Und an den theatralischen Arafat, der von Bill Clinton damals voreilig als „Mr. President“ angesprochen wurde und seine Rede mit den Worten beschloss: „Die Schlacht um den Frieden ist die schwierigste unseres Lebens.“ Sehen wir den Filmemachern nach, dass sie das politische Klein-Klein, das unmittelbar nach dem großen Händereichen folgte, ihrem Film und dem Publikum vorenthielten. Und dass sich der Zuschauer ein paar Kenntnisse über den Stand der Dinge draufschaffen muss. Gut möglich, dass einen „Oslo“ dauerhaft an das Thema bindet.

Rogers’ und Shers Botschaft für unsere als vielfach bedrohlich empfundenen Zeiten ist jedenfalls so simpel wie universell: Das Gute ist immer möglich! Gegen alle Widerstände, alle Dummheit und Ignoranz. Man muss es nur angehen.

„Oslo“, 118 Minuten, von J. T. Rogers, Regie: Bartlett Sher, mit Ruth Wilson, Andrew Scott, Itzik Cohen, Salim Daw (ab 16. August bei Sky)