Zeitungsverlegerverband: Neue Hauptgeschäftsführerin kommt von NZZ

Berlin. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) bekommt eine neue Leitung. Zum 1. April 2022 übernimmt Sigrun Albert als Hauptgeschäftsführerin. Die 49-Jährige ist bislang bei der Schweizer NZZ Mediengruppe tätig, wie der Verband am Freitag in Berlin mitteilte. Albert folgt auf Dietmar Wolff, der nach 17 Jahren in dem Amt auf eigenen Wunsch zunächst in eine Altersteilzeit und anschließend in den Ruhestand geht.

Albert hat bei der NZZ Mediengruppe, zu der das Flaggschiff „Neue Zürcher Zeitung“ gehört, derzeit mehrere Funktionen: Seit 2019 verantwortet sie den Angaben zufolge als Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung die Weiterentwicklung der Print- und digitalen Produkte, zudem betreut sie einen Innovationsprozess. Sie ist auch als Verwaltungsrätin bei mehreren Tochter-Unternehmen der Mediengruppe tätig.

Sigrun Albert war zuvor auch bei Brockhaus

Vor der NZZ arbeitete die studierte Germanistin mehrere Jahre als Geschäftsführerin bei der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg. Zu weiteren Stationen in ihrem Berufsleben zählte auch die Position als Chefredakteurin und Geschäftsführerin von Brockhaus.

Der BDZV vertritt die Interessen von Zeitungsverlagen in Deutschland. Verbandspräsident ist Mathias Döpfner, der auch Chef des Medienkonzerns Axel Springer ist. Er sagte über Albert: Sie werde „mit ihren vielseitigen unternehmerischen Erfahrungen die Geschäftsstelle weiterentwickeln und die Mitgliedsverlage bei der Transformation ins Digitale optimal unterstützen“.