„Zeit der Geheimnisse“ auf Netflix: Eine schrecklich kaputte Familie

Hannover. Mit „Zeit der Geheimnisse“ veröffentlicht Netflix in diesem Jahr erstmals eine deutsche Weihnachtsserie. Doch wer sich auf kuscheliges Kamin-Fernsehen freut und die Spekulatius schon bereitgestellt hat, dürfte schon in den ersten Minuten enttäuscht werden.

Im Grunde genommen verkörpert die Netflix-Produktion nämlich all das, was an Weihnachten so richtig nervt. Plötzlich hockt wieder die ganze Familie auf einem Haufen. Dann sind da die beiden Töchter, die sich permanent anzicken. Und der neue Schwiegersohn, die alte Quatschtasche, der einfach nicht seine Klappe halten kann. Die tüdelige Oma mit ihren Wehwehchen. Und dann kommt auch noch die alte Klassenkameradin vom Dorf zu Besuch, die man auf den Tod nicht ausstehen kann.

Doch dabei bleibt es nicht. Denn die Protagonisten der Serie nutzen ihre Weihnachtstage, um mal so richtig tief in ihrer Vergangenheit zu graben. Und dabei kommt so einiges ans Licht – mein lieber Weihnachtsschwan.

Erzählung auf vier Zeitschienen

Die Handlung: Großmutter Eva, Tochter Sonja und die Enkelinnen Lara und Vivi treffen an Weihnachten in ihrem Elternhaus auf einer deutschen Nordseeinsel aufeinander. Die eine hat ein Alkoholproblem, die andere versucht sich als erfolglose Musikerin, die dritte will bald heiraten, scheint aber alles andere als glücklich.

In drei Folgen wird die Familiengeschichte der vier Frauen von vorne bis hinten auseinandergenommen. Dabei springt die Netflix-Produktion immer wieder zwischen den Zeiten. Eine Zeitschiene zeigt die Geschichte von Großmutter Eva, die mit ihrer an Alzheimer erkrankten Mutter auf der Insel lebt. Die zweite Zeitschiene zeigt Sonja als Teenagerin, wie sie ihren linksextremen Freund (und den Alkohol) kennenlernt und dabei auf Ablehnung bei Mutter Eva stößt.

Der dritte Handlungsstrang zeigt Sonja als ziemlich unperfekte Mutter, die viel zu viel trinkt und auf- und abtaucht, wie sie gerade will – sehr zum Leidwesen der beiden Töchter Vivi und Lara. Die vierte Zeitschiene zeigt die Gegenwart: Vivi und Lara sind inzwischen erwachsen, haben nichts als Missgunst füreinander übrig und versuchen, die Probleme der Vergangenheit aufzuarbeiten.

Probleme über Probleme

Was diese Probleme sind, sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur so viel: Es sind eine ganze Menge. So viele, dass dem Zuschauer nach dem Ende der drei Staffeln klar sein dürfte: Mit meiner eigenen Familie hab ich wohl doch einen ganz guten Fang gemacht.

In „Zeit der Geheimnisse“ ist von Alkoholproblemen, Angststörungen, Affären bis zum RAF-Terror so ziemlich alles dabei, was in einer handelsüblichen Nordseeinsel-Familie schieflaufen könnte. Die Serie gräbt sich so tief in die Problemwelt der gutbürgerlichen Protagonisten, dass einem regelrecht schwindelig wird. Und noch schlimmer: Die Serie ist so deprimierend und macht so schlechte Laune, dass man sie mit den unterschiedlichsten Gefühlen verlässt – aber keinesfalls mit Weihnachtsstimmung.

Doch das macht „Zeit der Geheimnisse“ keinesfalls schlecht. Netflix zeigt mit der Produktion erneut, wovon sich deutsche Fernsehproduktionen gehörig was abschneiden können. Die Besetzung um Corinna Harfouch, Christiane Paul, Svenja Jung und Leonie Benesch spielt so glaubhaft, dass man sich regelrecht in der dargestellten Familie zu Gast fühlt – auch wenn man dort unter keinen Umständen zu Gast sei möchte.

"Zeit der Geheimnisse": Bisschen übertrieben

Die Plot-Twists sind spannend und der Zuschauer fiebert bis zum Ende mit, um zu erfahren, warum die Personen so handeln, wie sie handeln. Stückchen für Stückchen wird das in den verschiedenen Erzählsträngen offengelegt.

Dennoch: Am Ende des Weihnachtstages ist die Serie einfach ein ganzes Stück zu übertrieben. Selbst die schlimmste Brennpunktfamilie aus dem Nachmittagsprogramm von RTL hat nicht so viele Probleme und Geheimnisse wie die Protagonisten aus „Zeit der Geheimnisse“. Es wirkt leider so, als wollten die Produzenten so viel Drama in drei kurze Folgen quetschen, wie es nur eben geht.

Als Experiment ist die Netflix-Miniserie jedoch mehr als begrüßenswert. Bei diesem dürfte es übrigens auch bleiben, denn eine Fortsetzung scheint unwahrscheinlich. Die Geschichte der vier Frauen ist mit dem Ende der letzten Folge auserzählt.

"Zeit der Geheimnisse" ist ab Mittwoch, 20. November 2019, auf Netflix zu sehen.