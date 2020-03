Zehn Jahre nach seinem Rauswurf: Hans Meiser rechnet bitterböse mit RTL ab

Anzeige

Kaum ein Moderator prägte das Nachmittagsfernsehen der 90-er Jahre wie Hans Meiser, mit seiner gleichnamigen RTL-Sendung begann die Talkshow-Ära. Acht Jahre lang moderierte der 73-Jährige “Hans Meiser” - bis zu seinem Rauswurf. Auf seinen ehemaligen Haussender ist Meiser auch heute noch nicht gut zu sprechen.

2010 sei er abgeschossen worden “wie eine Wildsau in der Morgensonne”, sagte Meiser dem Nachrichtenportal “t-online.de”. “Man hat mich angerufen und gesagt: ‘Es ist Schluss mit der Talkshow.’ Und ich fragte: ‘Was machen wir dann?’ Die Antwort war: ‘Such dir einen neuen Sender!’” Was der Anlass gewesen war, wisse er bis heute nicht, so Meiser. "An den Quoten kann es nicht gelegen haben.” Mit RTL möchte er heute, zehn Jahre später, “nichts mehr am Hut haben”. Meiser: “Intelligente Menschen können mich beleidigen, aber nur intelligente Menschen.”

Trotzdem bleibt im Rückblick auch Positives: “Wir waren die erste Talkshow mit ganz normalen Menschen. Das war eine tolle Zeit”, so Hans Meiser zu “t-online.de”. “Bei mir war immer alles echt.”

