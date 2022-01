ZDF erklärt: Darum gibt es keine „Mainzelfrauchen“ – verschweigt aber einen Fakt

Anzeige

Anzeige

Fast jeder kennt Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen, die Mainzelmännchen des ZDF. Seit 1963 sorgen die sechs Trickfiguren für Unterhaltung zwischen Werbesports im Programm des Zweiten. Längst sind sie aber auch zu Maskottchen und Identifikationsfiguren des Mainzer Senders geworden, sind auf Ampeln zu sehen und haben sogar die Ehrenwürde der Stadt Mainz.

Doch warum gibt es eigentlich keine „Mainzelfrauchen“? Und sollten sie im geschlechterbewussten Sprachgebrauch nicht besser „MainzelmännchenInnen“ heißen? Auf diese Fragen eines Zuschauers gibt das ZDF jetzt Antworten.

Anzeige

„Bei den Mainzelmännchen handelt es sich um fiktive Trickfiguren, die nicht mit real existierenden Personen gleichgesetzt werden können“, erklärt der Sender am Montag in einem Facebook-Post. „In der Welt der Mainzelmännchen werden Themen wie Geschlecht, Religion, Ethnie, jegliche Formen von Beeinträchtigungen, kulturelle oder soziale Unterschiede sowie die sexuelle Identität etc. ganz bewusst nicht thematisiert“, heißt es weiter.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Mainzelmännchen: ganz ohne Schadenfreude, Häme oder Sarkasmus

Die Mainzelmännchen würden kurze und stets positive Geschichten ohne jegliche Wertung erzählen, das gehöre zu ihrem Markenkern. „Sie möchten den TV-Zuschauern ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern – ganz ohne Schadenfreude, Häme oder Sarkasmus. In diesem Sinne wird bei den Mainzelmännchen niemand benachteiligt, diskriminiert oder übervorteilt.“

Worauf das ZDF nicht hinweist, woran sich aber einige der Nutzerinnen und Nutzer bei Facebook erinnern können: Von 2003 bis 2004 gab es eine Zeichentrickserie im Kinderprogramm unter dem Titel „Die Mainzels“. In Fünf-Minuten-Geschichten erleben die „Mainzels“ kleine Abenteuer rund um ihr Haus – und das bewohnten sie mit zwei Mainzelmädchen, Zara und Lea, und deren Zottelhund Guudnberg. Die Mainzelmännchen, die sonst nur über ein minimales Vokabular verfügen, können in dieser Serie als „Mainzels“ auch sprechen.