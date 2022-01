Virologin Melanie Brinkmann klärt bei Jan Böhmermann über das Impfen auf

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Virologin Melanie Brinkmann hat auf ungewöhnliche Weise über das Immunsystem und das Impfen informiert - mit einem Gastauftritt in der Satiresendung von Jan Böhmermann. Sie ist vielen bekannt, weil sie in der Corona-Pandemie immer wieder in Talkrunden als Expertin auftrat. Die Professorin der Technischen Universität Braunschweig sitzt auch im Corona-Expertengremium der Bundesregierung.

In der am Freitag in der ZDF Mediathek veröffentlichten Folge von „ZDF Magazin Royale“ war Brinkmann in einer Büro-Praxis-Szenerie zu sehen. Das Ganze war so aufgebaut: Die Virologin erläuterte in kurzen Sequenzen Details zu Immunsystem, Viren und der Wirkung einer Impfung. Dabei wurde sie immer wieder von einem Darsteller in den Zuschauerrängen des Studios unterbrochen, der Zweifel an ihren Aussagen hat. Er spielte laut E-Gitarre, kommentierte spitz oder biss in ein rohes Stück Fleisch.

Am Ende brach Böhmermann ab und kommentierte, manche Menschen könne man mit Argumenten einfach nicht mehr erreichen. Der Darsteller wurde aus dem Studio geführt.