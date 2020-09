“ZDF Magazin Royale” mit Jan Böhmermann: Starttermin und Sendeplatz enthüllt

Anzeige

Anzeige

Dass Jan Böhmermanns neue ZDF-Sendung „ZDF Magazin Royale“ heißen wird, ist seit vergangener Woche bekannt. Jetzt hat der Moderator auch das genaue Startdatum und den Sendeplatz enthüllt - in einem „heißen“ Video.

In dem 44 Sekunden langen Clip, der bei Youtube und verschiedenen sozialen Medien veröffentlicht wurde, sitzt Böhmermann mit ernstem Blick in einem brennenden Raum, die Kamera fährt auf ihn zu, dann nickt der 39-Jährige - unterlegt mit der Melodie der Trickserie „Alfred J. Kwak“ und der eingängigen Zeile „Warum bin ich so fröhlich“. Böhmermann verschwindet schließlich im Rauch und der Starttermin des „ZDF Magazin Royale“ wird eingeblendet: ab 6. November freitags um 23 Uhr. Dann ist wieder der diesmal fröhliche Böhmermann zu sehen, er sagt: „Ist doch alles gut!“ Der Clip spielt damit auf das bekannte „This is fine“-Meme an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Jan Böhmermann: Von ZDFneo ins Hauptprogramm

Anzeige

Böhmermann wechselt mit seiner neuen Show vom Spartensender ZDFneo ins Hauptprogramm. Neben dem Namen und dem Sender ändert sich auch die Produktionsfirma der Sendung. Produziert werde die Show künftig von der Ufe, einer neuen gemeinsamen Firma von Gruppe 5 und Jan Böhmermann. Die bisherige „Neo Magazin“-Produktionsfirma bildundtonfabrik solle „aber auch in der neuen Konstellation ein wichtiger Partner bei der Herstellung der Sendung“ bleiben, wie ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler unlängst dem Branchendienst DWDL gesagt hatte.