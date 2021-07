ZDF-„heute“ ab Montag in neuem Design

Anzeige

Mainz. Das ZDF sendet am Montag (19.00) erstmals seine Hauptnachrichtensendung in neuem Design und aus einem technisch runderneuerten Studio in Mainz auf dem Lerchenberg. Auffällige Neuerung: Künftig läutet eine Digitaluhr statt einer Analoguhr mit Zeigern den Beginn der 19-Uhr-Sendung ein und der Tisch ist kleiner geworden - „Konzentration aufs Wesentliche“ lautet das Motto laut ZDF.

Auch das Opening ist neu, die Musik deutlich überarbeitet. Im neuen Vorspann ist erst eine Deutschland-, dann eine Europa- und dann eine Weltkarte in Linienschraffur zu sehen - markiert sind darin wichtige ZDF-Standorte und Studiostädte. Blau als Farbe der Sendung bleibt bestimmend. Die 19-Uhr-Ausgabe am Montag wird von Barbara Hahlweg moderiert, das „heute-Journal“, bei dem im Vorspann statt flacher Weltkarte ein Globus dominiert, von Christian Sievers.