ZDF-Gottesdienst am Sonntag in möglichst leerer Kirche

Oldenburg. Der ZDF-Fernsehgottesdienst am Sonntag soll mit Blick auf das Coronavirus in der möglichst leeren evangelischen St.-Ansgar-Kirche in Oldenburg stattfinden. "Geplant ist, dass bestenfalls nur die Mitwirkenden und der Chor sich in der Kirche aufhalten", sagte am Samstag ein Sprecher der oldenburgischen Kirche dem epd. Der Gottesdienst stehe unter dem Motto "Den Blick aushalten" und werde am ab 9.30 Uhr live übertragen. Es solle niemand ausgesperrt werden, betonte der Sprecher: "Mit Blick auf die Gesundheit aller wollen wir aber eher eine Einladung aussprechen, den Gottesdienst am Sonntag am Fernseher zu verfolgen."

Telefonisches Angebot nach Gottesdienst

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes soll das Stahl-Kreuz im Altarraum stehen, das der Elmshorner Bildhauer Walter Arno (1930-2005) geschaffen hat. Im Zusammenhang damit geht es auch um die Frage, wie man mit dem Leid in der Welt und mit persönlichem Leid umgehen kann. Bereits 1976 hatte das Kreuz bei seiner Aufstellung in der 1902 im Beisein des Großherzogs von Oldenburg eingeweihten Kirche für viel Gesprächsstoff und Proteste gesorgt. Die Predigt hält Gemeindepfarrer Nico Szameitat.

Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter dem Anschluss 0700/1414-1010.

