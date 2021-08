Mit Skibrille und Hawaiihemd: Zuschauer feiern Inkognito im „Fernsehgarten“

Anzeige

Mainz. Der „ZDF Fernsehgarten“ sorgt allwöchentlich mit ungewöhnlichen Aktionen und teilweise eigenartigen musikalischen Darbietungen für Sonntagsunterhaltung. Seit dem Sommer sind im Open-Air-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg auch wieder Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt.

Eine Zuschauergruppe allerdings schien sich am Sonntag wohl ein bisschen für das Programm zu schämen – die drei Männer trauten sich nämlich augenscheinlich nur Inkognito ins Publikum. Direkt vor der Musikbühne saßen die drei Herren, gekleidet mit Jacken und darunter bunten Hawaiihemden. Ihre Gesichter allerdings hatten sie mit übermäßig großen und bunten Brillen verdeckt.

Mit dem Inkognito-Outfit schienen die drei Männer ihren Besuch aber durchaus zu genießen. Bei jedem Song tanzten sie ausgelassen an den Tischen mit.

Lacher in den sozialen Netzwerken

Bei Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem Fernseher sorgte das skurrile Bild für Belustigung. „Der Hintergrund ist immer das Beste am ‚Fernsehgarten‘”, schrieb ein Zuschauer auf Twitter und postete ein Gif eines der tanzenden Männer.

Eine andere Zuschauerin bemerkte: „Sehr schlau von den drei Herren: Inkognito-Brillen aufsetzen dann erkennt man sie nicht.”

„Oli P. auf Wish bestellt”

Ein wenig gewöhnungsbedürftig war das musikalische Programm des „Fernsehgartens“ am Sonntag durchaus – auch da ist sich das Publikum in den sozialen Netzwerken einig. Eröffnet wurde die Show zunächst von Ross Anthony und einem Song, der sich partout an keiner einzigen Stelle reimen wollte.

Später trat dann auch noch Jimmy Blue Ochsenknecht mit einem Rapsong auf. Auch hier lagen die Vergleiche schnell auf dem Tisch: Ja, das klang eindeutig wie der junge Oli P.

Rekordversuche und Schlagercasting

Und zu allem Überfluss veranstaltete die Sonntagsshow dann auch noch ein Schlagercasting mit mäßig begabten Sängerinnen, die kaum einen schiefen Ton ausließen.

Das Motto des „Fernsehgartens“ am Sonntag war übrigens „Rekorde”. Verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten zeigten die ungewöhnlichsten Rekordversuche, immer unter den strengen Augen von Rekordrichter Elmar Paulke.