Mainz. Christen hörte 1992 auf, der Fernsehgarten blieb. Inzwischen wird die Sendung von Andrea Kiewel moderiert - und das mit Erfolg. Bis zu 6000 Besucher vor Ort und durchschnittlich zwei Millionen TV-Zuschauer pro Sendung machen den ZDF-Fernsehgarten zu einem der beliebtesten Live-Shows in Deutschland. 2014 gab es sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde: als am längsten laufende Live-Open-Air-Show.

Nun geht es trotz Corona weiter mit dem Fernsehgarten. Start der Sommersaison 2020 ist am Sonntag, 10. Mai, live vom Mainzer Lerchenberg.

Erster ZDF-Fernsehgarten nach Corona-Einschränkungen

Gerade Live-Sendungen sind während der Corona-Krise nicht einfach umzusetzen, denn sie müssen mit den erlassenen Einschränkungen in Einklang gebracht werden. Die Atmosphäre durch das fehlende Publikum aufrechtzuerhalten, ist dabei ein echtes Problem. Trotzdem soll auch im Sommer 2020 wieder der "ZDF-Fernsehgarten” über die Bildschirme flimmern.

Nachdem die ersten drei Shows aus Fuerteventura noch ausfallen mussten, startet der ZDF-Fernsehgarten nun später als geplant am 10. Mai. Durch die 21 neuen Folgen führt wie gewohnt Moderatorin Andrea Kiewel (54). Dem Sender ZDF sagte Kiewel: “Die größte Liebe meines Lebens mit den tollsten Zuschauern der Welt ist zurück - die ‘Fernsehgarten’-Saison geht los. Ab jetzt ist jeder Sonntag wie ein Sommerurlaub”.

Die kommende Saison ist für Kiwi zudem noch ein Jubiläum. Bereits zum 20. Mal moderiert sie nun schon die Sendung. Aber auch für den ZDF-Fernsehgarten macht die Corona-Krise keine Ausnahme. So müssen die Live-Shows ohne Live-Publikum auskommen.

ZDF-Fernsehgarten: Die Sendetermine 2020

Aktuell sind Live-Shows bis zum 27. September 2020 geplant. Start der neuen ZDF-Fernsehgarten-Saison ist am 10. Mai 2020, gesendet wird live aus Mainz.

Das sind die nächsten Termine:

10. Mai 2020, 12.15 – 14.15 Uhr

17. Mai 2020, 12.15 – 14.15 Uhr

24. Mai 2020, 11.50 – 13.50 Uhr

31. Mai 2020, 11.50 – 13.45 Uhr

01. Juni 2020, 11.00 – 13.15 Uhr

07. Juni 2020, 11.50 – 14.00 Uhr

14. Juni 2020, 11.50 – 13.50 Uhr

Luke Mockridges Skandalauftritt beim ZDF-Fernsehgarten 2019

Der Fernsehgarten-Auftritt von Luke Mockridge aus der letzten Staffel wird Zuschauern und Moderatorin Andrea Kiewel vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben. Bei der Show am 18. August verhöhnte der Schauspieler und Komiker die Zuschauer, erzählte schlechte Witze und lieferte in den Augen vieler Beobachter einen rundum peinlichen und respektlosen Auftritt ab. Die Aktion, die vermutlich im Zusammenhang mit Mockridges neuer Sat.1-Show “Luke! Die Greatnightshow” stand, war nicht mit dem ZDF abgesprochen. Auch Moderatorin Andrea Kiewel wurde von dem 30-jährigen Komiker nicht vorab informiert.

ZDF-Fernsehgarten: Abwechslungsreiches Programm

In jeder Folge des ZDF-Fernsehgartens gibt es Auftritte mehrerer Schlagerstars. Zudem werden Gäste eingeladen, die bestimmte Beiträge zum jeweiligen Motto der Show präsentieren. Das endgültige Programm der Show wird in der Regel erst vier Wochen im Voraus bekanntgegeben.

Neben Musik geht es im ZDF-Fernsehgarten immer auch um Show, Artistik und Sport. Zudem behandelt jede Folge ein bestimmtes Service-Thema. Meist dreht es sich dabei um Gartenpflege, Heimwerken, Kochen oder Mode. Da der Fernsehgarten im Freien stattfindet, bieten sich auch größere Artistik- und Varietéeinlagen an, für die in gewöhnlichen Fernsehstudios kein Platz wäre.

Wer moderiert den ZDF-Fernsehgarten 2020?

Seit 2009 moderiert Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Kiewel moderierte bereits von 2000 bis 2007, dazwischen übernahm Ernst-Marcus Thomas die Moderation für ein Jahr. Grund dafür war, dass Kiewel im Zuge von Schleichwerbungsvorwürfen ihren Job als Moderatorin der Show zwischenzeitlich abgeben musste.

Auch Rudi Cerne und Dieter Thomas Heck moderierten den Fernsehgarten bereits, wenn auch nur für jeweils eine Folge. Beide vertraten Andrea Kiewel in ihrer Babypause.

ZDF-Fernsehgarten 2020 im Livestream schauen

Das ZDF bietet den Fernsehgarten auch per Livestream in seiner Mediathek an. Dort können Sie auch die letzten Shows noch einmal sehen.

RND/pf/hmo