“ZDF-Fernsehgarten on Tour” am 03.05.2020: Darum läuft heute eine Wiederholung

Anzeige

Anzeige

Viele Zuschauer werden sich verwundert die Augen reiben und sich fragen: Diese Folge vom “ZDF-Fernsehgarten” kenne ich doch...? Tatsächlich ist die am Sonntag (3. Mai 2020, 12 Uhr im ZDF) ausgestrahlte Folge eine Wiederholung des “ZDF-Fernsehgarten on Tour” vom 28. April 2019. Hintergrund: Die Aufzeichnung der neuen “Fernsehgarten on Tour”-Shows mit Moderatorin Andrea Kiewel wurden wegen der Coronavirus-Pandemie komplett gestrichen. Mitte März sollten ursprünglich insgesamt drei Shows auf Fuerteventura aufgezeichnet werden.

Deshalb müssen sich Zuschauer am Sonntag mit einer Wiederholung begnügen. Immerhin einer mit prominenten Gästen: Laut ZDF treten unter anderen Glasperlenspiel, Loona, Luca Hänni, Netta, Dario G, Jaden Bojsen, Marquess, Jack Savoretti und Micar auf. Zu Gast ist auch der Meeresbiologe, Unterwasserfotograf und Forschungstaucher Uli Kunz. Was er mit dem Slogan “Mit den Ozeanen schonend umgehen” meint, erläutert er im Gespräch mit Moderatorin Andrea Kiewel. Schauspieler Manuel Armando Cortez porträtiert in kurzen Einspielern die Insel Gran Canaria. Weitere Gäste sind Styling-Expertin Astrid Rudolph und der Hamburger Bartender und Cocktail-Experte Uwe Christiansen.

Video „Heute-Show“-Team bei „Hygiene-Demo" angegriffen 0:53 min Das Kamerateam der ZDF-„Heute-Show“ wurde am Freitag auf einer „Hygiene-Demo“ von einem 15-Köpfigen Team angegriffen. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“ZDF-Fernsehgarten”: Weniger Musikauftritte

Der “ZDF-Fernsehgarten” am Sonntag also aus der Konserve, doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht: Wenn die regulären ausgaben der ZDF-Show am 10. Mai starten, wird nicht nur kein Publikum dabei sein, auch die Zahl der Music-Acts soll deutlich reduziert werden, berichtet “Bild”. Waren es im vergangenen Jahr noch elf bis zwölf Interpreten oder Bands, seien es jetzt weniger als die Hälfte. Das bestätigt ein ZDF-Sprecher laut der Zeitung. In der Auftaktsendung sollen demnach sechs Interpreten auftreten, in der zweiten Sendung nur fünf.

Anzeige

“ZDF-Fernsehgarten on Tour” vom 3.5.2020 im TV und als Stream

Der “ZDF-Fernsehgarten on Tour” läuft am Sonntag, 3. Mai 2020, ab 12 Uhr im ZDF. Zuschauer können die Sendung auch im Stream in der ZDF-Mediathek verfolgen und im Anschluss an die Sendung als Video on Demand abrufen.

Anzeige

RND/seb