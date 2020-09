“ZDF-Fernsehgarten”: Maite Kelly äußert sich zur Panne in der Live-Show

Anzeige

Anzeige

Mainz. Viele Zuschauer wunderten sich am Sonntag, dass Sängerin Maite Kelly im „ZDF-Fernsehgarten“ zwar von Moderatorin Andrea Kiewel angesagt wurde, aber danach zunächst nicht auf der Bühne erschien. Stattdessen überbrückte Kiewel die Zeit, um mit Co-Moderator Elton zu plaudern. Erst knapp zwei Minuten später trat Kelly dann tatsächlich auf.

Nun hat die Künstlerin auf ihrem Instagram-Account erklärt, wie es zu dem verspäteten Auftritt kommen konnte: “Es ist eine Live-Show, die es in sich hat, und bei der vielleicht auch mal was anders als geplant laufen kann. Ich stand natürlich zeitig und überpünktlich hinter der schönen Wasserbühne – bekam das desinfizierte Mikrofon in die Hand, wurde von der lieben Betreuerin auf die Bühne geschickt… und während die Kamerajungs sich alle noch positionierten, moderierte Kiwi mich schon an…”, schreibt Maite Kelly.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Für Gastgeberin Kiwi hat Kelly nur lobende Worte

Anzeige

Weiter schreibt die Sängerin: “Wir schmunzelten alle und wussten, dass da ein Missverständnis passiert sein musste… und Kiwi – ganz toll improvisiert und durchmoderiert… die Kamerajungs rannten so schnell sie konnten – und dass auch noch, ohne selbst in dieser Situation die sozialen Sicherheitsabstände zu disrespektieren.” Es seien alle Profis, die mit ganzem Herzen dabei seien, so die Künstlerin. Ihr Fazit: “Dass es live mal ein bisschen rappelt, macht diese Show so charmant.”

Für Gastgeberin Andrea Kiewel findet Kelly bei Instagram nur lobende Worte: “Andrea ’Kiwi’ Kiewel und das ganze Team wuppen mit den vielen Hygienemaßnahmen und Auflagen eine Wahnsinnsaufgabe, um Menschen zuhause nach wie vor ein bisschen Farbe ins Leben zu bringen.“ Der Fernsehgarten sei im Mai auch die erste Fernsehsendung gewesen, bei der sie „aus Liebe und Loyalität“ nach dem Shutdown wieder öffentlich aufgetreten sei – „mit akribischen Maßnahmen ihrerseits und von meinem Manager, die uns Sicherheit gaben”, schreibt Maite Kelly.