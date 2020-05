“ZDF-Fernsehgarten”: Köchin begeistert Andrea Kiewel mit Küchen-Lifehack

Anzeige

Anzeige

Tom Beck, Glasperlenspiel, Mike Leon Grosch und die Weather Girls begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag zum “ZDF-Fernsehgarten” - wegen der Corona-Krise noch immer ohne Zuschauer. Neben musikalischen Darbietungen und den Fähigkeiten von zwei Gedächtnisexperten verblüffte vor allem eine Köchin das Publikum - mit einem eben so simplen wie erstaunlichen Lifehack.

Jeanette Marquis widmete sich im “ZDF-Fernsehgarten” diesmal dem Kochen mit Eiern. Dabei passierte das, was wohl jedem beim Backen schonmal passiert ist: Beim Trennen von Eigelb und Eiweiß landete alles zusammen in einer Schüssel. Wie den Dotter jetzt wieder unbeschadet aus der Schüssel bekommen? Die TV-Köchin hatte den passenden Trick parat: Sie drückte eine Plastikflasche zusammen und ließ sie über dem Eigelb los. Der Dotter wurde angesaugt und konnte unbeschadet in ein anderes Gefäß befördert werden.

Eigelb, das man feilen kann! What a time to be alive! #fernsehgarten — Paeddy1994 (@Paeddy1994_yt) May 24, 2020

Und dann wurde auch Andrea Kiewel noch in der “Fernsehgarten”-Küche aktiv: Sie durfte in Salz eingelegtes und erstarrtes rohes Eigel raspeln. Na dann, guten Appetit!